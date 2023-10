Za 18 zł pozbędziesz się przebarwień i ujędrnisz skórę. Efekty jak po zastosowaniu wysokopółkowych kosmetyków

Żel pod prysznic Perfecta Bubble Tea to owocowy zastrzyk w Twojej łazience. Moc zapachów zamieni każdą kąpiel w pachnący rytuał. To genialny sposób, by zatrzymać lato. Po kąpieli warto zadbać o złuszczanie z cukrowym peelingiem do ciała Perfecta Kwiat Lawendy. Gwarantujemy, że po takiej dawce zapachów poczujesz się o wiele lepiej.

Również marka Nacomi jesienią stawia na pielęgnację ciała. Seria Plum& Black Cherry to wyjątkowa bomba dla zmysłów. To między innymi genialne masło do ciała, które rewelacyjnie się wchłania i pozostawia jedwabiście gładką skórę. W tej serii znajdziesz również obłędnie pachnący peeling, który skutecznie usunie martwy naskórek oraz przygotuje skórę na kolejne kroki pielęgnacji.

W pielęgnacji twarzy poleca się marka Soraya i Skin Boost. To kolekcja serów do twarzy, która zapewni skórze dodatkową dawkę odżywienia. Skin Boost to między innymi serum nawilżające, serum na przebarwienia oraz łagodne serum dla skóry z zaburzoną bariera hydrolipidową.

YOPE w tym sezonie zadba o mężczyzn. Dedykowane im produkty to podstawowa pielęgnacja, które żaden pan nie powinien się bać i zdecydowanie powinien wdrążyć ją do swojej dziennej rutyny. To między innymi żel do mycia twarzy (panowie, twarzy nie myjemy mydłem), regenerujący krem oraz krem nawilżający.

W makijażu zatrzymujemy lato z promienną cera od Eveline Cosmetics Wonder Match Lumi. To kryjący podkład, które daje nieskazitelny efekt zdrowo wyglądającej skóry bez obciążenia. Zawarta w składzie witaminy C zapewnia dodatkowe właściwości pielęgnacji i daje prawdziwie letnie blask.