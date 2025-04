Zagotuj w wodzie i polej włosy, a pozbędziesz się siwych odrostów bez farbowania. Domowa płukanka przyciemni siwiznę i nada pasmom blasku. Naturalny sposób na siwe włosy

Zagotuj w wodzie i polej umyte włosy, a pozbędziesz się siwych odrostów bez farbowania

Siwe włosy to naturalny element procesu starzenia, który prędzej czy później dotyka każdego z nas. Dla wielu kobiet pojawienie się siwych odrostów to moment przełomowy, który niestety często bywa powodem kompleksów. Wówczas robią one wszystko, aby zamaskować srebrzyste kosmyki. Oczywiście najszybszym sposobem na ukrycie siwych odrostów z pewnością jest ich chemiczna koloryzacja. Ta metoda ma swoje plusy, ale też i minusy. Owszem - jest najszybsza, trwała i skutecznie maskuje siwiznę na głowie. Jednak minus jest jeden i dość poważny - regularne i częste farbowanie włosów może je zniszczyć. W efekcie pasma stają się przesuszone i tracą swój zdrowy blask. Dlatego nie dziwi fakt, że wiele pań po prostu sięga po naturalne sposoby na ukrycie siwych włosów. Co prawda nie dają one od razu oszałamiających efektów, ale z czasem skutecznie przyciemniają pasma, dzięki czemu siwizna staje się coraz mniej widoczna. Jakie naturalne sposoby na siwe włosy są dobre? Zagotuj w wodzie ten składnik i polej umyte włosy, a ukryjesz srebrzyste kosmyki.

Naturalny sposób na siwe włosy bez farbowania. Idealny dla brunetek

Ten naturalny sposób na siwe włosy bez farbowania ukryje je już w 30 minut. Wystarczy przygotować wywar z orzechów włoskich. Taka płukanka przyciemnia siwe włosy, a przy okazji świetnie je odżywia i wzmacnia też ich cebulki. Najskuteczniejszy będzie wywar z zielonych łupin orzecha, jednak poza sezonem, sprawdzą się też i skorupki. Należy je gotować w wodzie pod przykryciem przez około pół godziny. Po odcedzeniu i przestudzeniu zastosuj płukankę na umyte włosy. Zabieg warto powtarzać 2 lub 3 razy w tygodniu.

Domowa płukanka na ukrycie siwych odrostów bez farbowania dla blondynek

Z kolei osoby o naturalnie jasnych włosach powinny wypróbować tego sposobu na siwe włosy. Płukanka cytrynowo-ruminakowa wspaniale ukrywa siwe włosy bez farbowania. Jak ją przygotować? Rumianek suszony zalej dwoma szklankami gorącej wody, odcedź i przestudź. Wyciśnij sok z 2 cytryn i wymieszaj z naparem z rumianku. Tym płynem płucz włosy i skórę głowy. Pozostaw na 30 minut i spłucz zimną wodą.