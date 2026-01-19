Zanurz wieczorem szczoteczkę i rozprowadź na rzęsach. Staną się gęste w 1 miesiąc jak z reklamy. Domowa odżywka do rzęs

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-19 13:23

Grube i gęste rzęsy to marzenie każdej kobiety. Dlatego bardzo ważna jest ich pielęgnacja, aby włoski na powiekach były odżywione i wzmocnione. Dlatego każdego wieczora zanurz szczoteczkę w tym płynie i rozprowadź po swoich rzęsach. Już po trzech tygodniach zauważysz diametralną różnicę. Ta domowa odżywka sprawie, że twoje rzęsy będą wyglądać jak z reklamy.

Tusz do rzęs z promocji Rossmann

i

Autor: Shutterstock Tusz do rzęs z promocji Rossmann
  • Marzysz o długich i gęstych rzęsach bez wizyty u kosmetyczki? Odkryj domowy sposób na spektakularne spojrzenie!
  • Podstawą pięknych rzęs jest ich regularna pielęgnacja i odpowiednie odżywienie, które wzmocni włoski.
  • Pewien produkt z apteki za 10 zł może zdziałać cuda – dowiedz się, jak go stosować, by Twoje rzęsy były grube i długie!
  • Sprawdź, jak prosty, codzienny rytuał może odmienić wygląd Twoich rzęs i sprawić, że będą jak z reklamy.

Co zrobić, aby rzęsy były grube, gęste i długie? Domowa odżywka do rzęs

Chyba każda kobieta marzy, aby mieć gęste i długie rzęsy. W końcu to oprawa oczu sprawia, że spojrzenie staje się wyraziste, a rysy twarzy łagodnieją. Sposobów na przedłużenie rzęs jest wiele - od tych, które można przeprowadzić samodzielnie w domu, czyli malowanie rzęs tuszem wydłużającym włoski, po skorzystanie z usług profesjonalnego salonu kosmetycznego. Najpopularniejszymi zabiegami na rzęsy jest botoks i lifting rzęs lub ich przedłużenie polegające na doklejaniu sztucznych włosków do naturalnych rzęs. Jednak podstawą grubych i długich rzęs niczym z reklamy jest oczywiście ich pielęgnacja. Rzęsy podobnie jak brwi i włosy potrzebują odżywienia i wzmocnienia. Dlatego warto zastosować jeden produkt, który zadziała jak odżywka do rzęs i szybko poprawi kondycje włosków.

Zanurz wieczorem szczoteczkę i rozprowadź na rzęsach. Staną się gęste w 1 miesiąc jak z reklamy

Wiele kobiet zastanawia się jak przedłużyć rzęsy bez tuszu lub zabiegów u kosmetyczki? Okazuje się, że do otrzymania oszałamiającego efektu na oczach wystarczy produkt, który kupisz w każdej aptece za jedyne 10 złotych. Bardzo ważna jest regularność. O rzęsy należy dbać każdego dnia, aby były mocne i gęste. W tym celu warto co wieczór nakładać na nie olejek rycynowy. Ten produkt jest popularnym domowym sposobem na wzmocnienie i zagęszczenie rzęs. Zawiera kwas rycynolowy, który może pobudzać krążenie krwi w mieszkach włosowych, co z kolei może stymulować wzrost rzęs. Olejek rycynowy jest też bogaty w kwasy tłuszczowe, które odżywiają i wzmacniają rzęsy, zmniejszając ich łamliwość. Dzięki temu może skutecznie przyczynić się do wizualnego zagęszczenia rzęs.

Polecany artykuł:

Zapomnij o hennie do brwi. Wystarczą dwa produkty, które masz w kuchni, a przyc…
Manicure na zimę 2024
7 zdjęć
Super Express Google News
QUIZ z wiedzy o kobietach. Co wiesz o płci żeńskiej? Test nie tylko dla mężczyzn
Pytanie 1 z 10
Kiedy Polki uzyskały prawa wyborcze?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZĘSY
GĘSTE RZĘSY
SPOSÓB NA DŁUGIE RZĘSY