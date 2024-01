Zatroszcz się o siebie. Bo ciało to sztuka

Find BIZUU in You - czyli pierwsza odsłona nowej kolekcji BIZUU

Your KAYA już od siedmiu lat realizuje swoją misję szerzenia samoakceptacji. Poprzez swoje treści (publikowane zarówno w mediach społecznościowych, jak i na portalu edukacyjnym You KNOW) normalizuje tematy tabu, związane także z różnorodnością i narzucanymi przez społeczeństwo normami, również jeśli chodzi o sylwetkę. Teraz przychodzą do Polek z propozycją nowych linii kosmetyków C I A Ł O i D E R M O oraz kampanią Ciało to sztuka, której twarzą jest Asia Przenicka-Malek.

Asia od początku tworzenia nowych linii była dla nas inspiracją i idealnym uosobieniem tego, w co wierzymy – przyznaje Kaja Rybicka Gut, współzałożycielka marki Your KAYA. – Dlaczego? Bo nasze produkty niczego nie maskują i nie przeprowadzają metamorfozy wizerunku. One przede wszystkim przywracają uczucie komfortu. A czucie się

dobrze w swoim ciele to coś, o czym Asia mówi bardzo często. Na profilu na Instagramie obserwowanym przez niemal 100,000 osób Asia Przenicka-Malek zamieszcza wpisy związane z życiem z otyłością, zdrowymi nawykami i akceptowaniem swojego ciała. O kampanii Ciało to sztuka mówi tak:

To ogromny zaszczyt móc być częścią projektu, gdzie właśnie ciało odgrywa główną rolę. Ciało, które niezależnie od tego, jak wygląda, każdego dnia pozwala nam żyć. Ciało, które jest dziełem sztuki – a dzięki produktom Your KAYA podkreślamy jego naturalne piękno. Właśnie to odkryłam w formułach z najnowszej linii: nawilżenie, cudowny blask i komfort bycia sobą we własnej skórze.

Propozycja Your KAYA to: rozświetlający balsam do ciała, regenerujące serum do dłoni i paznokci, hipoalergiczny balsam do ciała, serum na wrastające włoski oraz regenerujące serum na podrażnienia. Mają za zadanie sprawić, by skóra stała się miękka, nawilżona, pełna blasku i wolna od zaczerwienień. To udowodniona badaniami skuteczność, testowane dermatologicznie receptury i doskonale wyselekcjonowane składniki aktywne, jak np. kwas fitowy, olej z nasion tamanu czy ekstrakt z kasztanowca.

Marka Your KAYA z Asią Przenicką-Malek zachęcają do przychylnego spojrzenia na siebie, do empatii i po prostu życia w zgodzie z własnymi przekonaniami. Pragną, by każda osoba powiedziała sobie szczerze: M O J E ciało to sztuka!

i Autor: Materiały prasowe Your KAYA

