Zmysłowe perfumy z prestiżowej kolekcji w promocji Rossmanna za 27 zł. Luksusowy flakon wypełniony zapachem wolności. Soczyste aromaty gruszki i porzeczki

Nowa oferta promocyjna Rossmanna bogata jest w atrakcyjne przeceny na markowe perfumy oraz wody perfumowane. Piękny zapach jesienią otula nasze zmysły i wprawa w dobry humor. Jeżeli pragniesz na dłużej zatrzymać lato, to powinnaś postawić na lekkie i odżywcze kompozycje zapachowe. Taka też jest woda perfumowana od marki LA RIVE, którą w promocji Rossmanna kosztuje obecnie jedynie 26,99 zł. Zapach LA RIVE Pink Velvet pochodzi z prestiżowej kolekcji Made with original crystals. Kompozycja aromatów kojarzy się z deszczem i piękne natury. To owocowo-kwiatowa woda perfumowana, która zabierze się Cię w piękną podróż pod świecie zapachów. To obietnica wolności, którą "odnajdziesz w szlachetnych nutach jaśminu, irysa i kwiatów pomarańczy, z soczystym akcentem czarnej porzeczki i gruszki. Rozkosznie kojąca baza to słodycz wanilii i pralin połączona z eleganckim charakterem paczuli i dopełniającym dotknięciem migdałów i fasoli tonka". LA RIVE Pink Velvet to zapach dla pewnych siebie kobiet, które lubią wyróżniać się z tłumu i nie tolerują nudy.

