i Autor: Materiały prasowe Butik Jemioł

Znany polski projektant otwiera kolejny butik

Łukasz Jemioł w kwietniu świętował otwarcie butiku w Gdyni. To już trzeci butik marki na mapie Polski. Jest On wynikiem rozwoju i kolejnym etapem wynikającym z olbrzymiego zainteresowania marką. Design wszystkich butików jest ze sobą ściśle połączony w myśl jednej przewodniej idei „Back to nature.”