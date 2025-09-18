„1670” – gdzie kręcono serial? Chociaż Adamczycha to prawdziwa wieś w Polsce, Netflix znalazł inny dom dla Jana Pawła

Gdzie jest Adamczycha? W Polsce taka miejscowość znajduje się na mapie Mazowsza, dokładniej w gminie Baranów. Jednak, jeśli zachwyceni serialem „1670” Netflixa będziemy chcieli zobaczyć miejsca z ekranu, możemy się zdziwić, bo większość zdjęć do pierwszego i drugiego sezonu było kręconych głównie na Podkarpaciu.

„1670” – gdzie kręcono serial?

Większość zdjęć do serialu „1670” powstała w skansenie w Kolbuszowej. To właśnie w niewielkiej miejscowości nad rzeką Nil (tak, tak przepływa tuż przy wejściu do Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej), oddalonej od Rzeszowa o około 30 km, filmowcy postanowili umieścić Adamczychę. To właśnie w Adamczysze znajduje się dworek głównego bohatera, czyli Jana Pawła Adamczewskiego (Bartłomiej Topa), jest tu karczma „U żyda” czy kuźnia, w której pracuje Maciej (Kirył Pietruczuk). Zdjęcia powstawały głównie w rzeszowskiej części skansenu. Drugi sezon kręcono głównie w wakacje, scena z dożynkami królewskimi, czekała do września. Wtedy część skansenu była niedostępna dla zwiedzających. Filmowcy wykorzystali dostępne na miejscu chaty, ale także postawili nowe konstrukcje. Na ekranie widzimy też staw, który na żywo wygląda niezwykle malowniczo. Kilka serialowych scen zostało także nagranych we wspomnianej już wsi Adamczycha oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu na Podkarpaciu.

Skansen w Kolbuszowej tu kręcono „1670”

Fani serialu, którzy wybiorą się do skansenu w Kolbuszowej, nie powinni się jednak nastawiać, że zobaczą chaty z XVII wieku, jak mógłby sugerować tytuł serialu. W Muzeum Kultury Ludowej znajdują się budynki z XIX i XX wieku. Na ogromnym obszarze znajdują się zabudowania charakterystyczne dla Lasowiaków i Rzeszowiaków, czyli grup etnograficznych zamieszkujących tereny Podkarpacia. Możemy spacerować po wsi, obejrzeć drewniane chaty, kościoły, spichlerze, młyny, kuźnie i wiatraki, a także zajrzeć do ich wnętrz. Możemy zobaczyć, jak wyglądała tradycyjna kuchnia, izba mieszkalna, warsztat tkacki czy pracownia garncarska. Wiele z budynków jest udostępnionych do zwiedzania z przewodnikiem, który z pasją opowiada o historii poszczególnych obiektów i ludzi, którzy w nich żyli. Na zwiedzanie warto zarezerwować sobie kilka godzin. Na miejscu działa sklepik i restauracja, która serwuje dania lokalnej kuchni. Skansen jest czynny przez cały rok z wyjątkiem świąt. W poniedziałki wstęp jest bezpłatny. Od kwietnia do października bilet normalny kosztuje 18 zł, ze zniżką – 12 zł. Od listopada do marca wstęp kosztuje 12 zł.

„1670" - o czym jest serial?

„1670”, to komediowa opowieść o szlachcicu z ambicją zapisania się na kartach historii jako największy Jan Paweł w historii Polski — nie tylko podbił serca widzów i krytyków, ale też stał się popkulturowym fenomenem na skalę kraju.

- Od chwili przeczytania pierwszych stron scenariusza Jakuba Rużyłły wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Zespół utalentowanej obsady i twórców, na czele z duetem reżyserskim Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, stworzył serial niezwykle oryginalny i rezonujący z poczuciem humoru Polaków. Fakt, że cytaty z serialu na stałe weszły do naszego języka, jest najbardziej wymiernym dowodem fenomenu produkcji i ogromnej sympatii widzów. Cieszymy, że możemy oficjalnie potwierdzić to, na co czekają fani i ogłosić rozpoczęcie prac nad kolejnym sezonem produkcji – mówi Kuba Razowski, Netflix Series Manager, CEE

Premiera pierwszego sezonu 1670 miała miejsce 13 grudnia 2023 roku, a jego eksplodująca popularność i entuzjastyczny odbiór widzów sprawił, że tytuł utrzymywał się na liście TOP 10 w Polsce przez 11 tygodni. Premiera drugiego sezonu 17 września 2025 r.

ZOBACZ TEŻ: Tajemnicze miejsca Watykanu w wyobraźni filmowców. Gdzie kręcono film „Konklawe”?