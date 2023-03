6 atrakcji i wydarzeń, których nie możesz przegapić w tym roku w Emilii Romanii

Ile dni do wiosny 2023? Dowiesz się w Dzień Świstaka. Sprawdź, kiedy jest i co oznacza to święto

Przeżyj pasjonującą podróż do Krainy Motoryzacji i stolicy jedzenia: Modeny

Miłośnicy szybkich speedsterów dostają błysku w oczach, gdy usłyszą o włoskich markach premium w przemyśle motoryzacyjnym. Ich Eldorado to Emilia Romania - region, w którym pasja, talent i zdolności przedsiębiorcze wytworzyły wyjątkowe zagęszczenie ekskluzywnych fabryk. Znane na całym świecie marki takie jak: Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani i Ducati mają swoje warsztaty na łagodnie falujących wzgórzach wokół Modeny i Bolonii. Podczas Motor Valley Fest, który odbywa się 11-14 maja, fani motoryzacji z pewnością przeżyją niezapomniane chwile z muzyką silników w tle.

W trakcie lub po wydarzeniu warto udać się do Modeny, żeby pospacerować wzdłuż jej średniowiecznych uliczek, podziwiając piękne zabytki, a także spróbować tradycyjnych specjałów kulinarnych takich jak ser Parmigiano Reggiano, szynka parmeńska Prosciutto di Parma, ocet Aceto balsamico Tradizionale i czerwone musujące wino Lambrusco. To właśnie tutaj można odnaleźć bogactwo smaków oraz zapachów, którego nie ma nigdzie indziej.

Wybrzeże Adriatyckie - Piaszczyste plaże i gwarantowane słońce

Wybrzeże Adriatyku, które rozciąga się przez ponad 100 kilometrów kusi, by oddawać się wodnym i słonecznym kąpielom przez cały dzień. W regionie Emilia Romania znajduje się aż 12 nadmorskich miast, które cieszą się największą popularnością wśród przyjezdnych. To właśnie miejscowości takie jak Lidi Ferraresi, Lidia Ravennati, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano, San Mauro a Mare, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano i Cattolica co roku odwiedza tysiące turystów, aby spędzić tam wakacyjny czas i poznać włoską kulturę.

Jeśli szukasz równowagi między odpoczynkiem a naturą, doskonałym wyborem będzie plaża w Comacchio, która znajduje się w połowie drogi między Ferrarą i Rawenną w otoczeniu Parku Delty Padu. Jeśli natomiast pragniesz odpocząć od miejskiego zgiełku - wybierz się do Cervi, w której z jednej strony znajduje się Milano Martittima z modnymi sklepami i klubami, a z drugiej starożytna nadmorska wioska, gdzie odnajdziesz ciszę i spokój. Rawenna słynąca z pięknych zabytków UNESCO to również doskonałe miejsce na wakacyjny wypoczynek – znajduje się tam aż 9 plaż rozciągających się przez 35 km linii brzegowej.

Natura: Czas na relaks w Apeninach - zielonym sercu Emilii Romanii!

„Kocham Camini” to projekt zainicjowany przez włoskie Biuro Promocji Turystyki, poświęcony promocji slow tourismu wzdłuż 20 ścieżek pielgrzymkowych i najpiękniejszych szlaków Apenin. Pieszo lub na rowerze podróżnicy mają okazję poznać starożytne drogi pielgrzymów z czasów średniowiecza. Od maja do końca października w całym regionie od Piacenzy, Parmy przez Modenę i Bolonię aż do Rimini, odbędzie się szereg wydarzeń oraz wycieczek.

Przenieś się w czasie i poznaj średniowieczne zabytki: Piacenza i Parma

Wśród 33 zamków i twierdz w rejonie Piacenzy i Parmy, szczególnie warto zobaczyć zamek Bardi i Torrechiara. Pierwszy z nich to średniowieczna warownia położona na wzgórzu prowincji Parmy. Znany jako „Zamek muzeów”, ponieważ w fortecy znajduje się ich aż sześć. Ciekawostką jest fakt, że zamek został wyróżniony przez CNN Travels wśród 15 najciekawszych miast na wzgórzach i lokacji w Europie. Drugi z nich jest usytuowany na szczycie skalistego wzgórza u bram Val Parma, należy do najlepiej zachowanych zamków we Włoszech. Od 100 lat jest włoskim zabytkiem narodowym. Zamek Torrechiara często był wykorzystywany w kinematografii. Obydwie budowle są cennymi zabytkami i turystycznymi atrakcjami regionu, które zdecydowanie trzeba zobaczyć na żywo, zwłaszcza jeżeli interesujesz się historią, architekturą i kulturą Włoch.

Wydarzenia kulturalne, w których musisz wziąć udział!

Rawenna i pociąg Dantego do Florencji

W czerwcu warto wybrać się w wyprawę inspirowaną życiem i dziełami Dantego Alighieri, jednego z największych pisarzy włoskiej literatury. Zabytkowy pociąg pokonuję trasę długości 136 km przez serce Apeninów Toskańsko-Romańskich, zatrzymując się w miejscowościach: Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella i Faenza – terenach związanych z życiem Dantego. Dodatkowo każdy pasażer otrzymuje wyjątkową pamiątkę w postaci miniaturowego wydania „Boskiej Komedii”.

Muzeum Felliniego, Rimini

Muzeum jednego z najbardziej cenionych włoskich reżyserów – Federico Felliniego to obowiązkowy punkt na mapie regionu Emilia Romania dla miłośników kinematografii. Miejsce w pełni poświęcone życiu, pracy oraz dziedzictwu wybitnego artysty. Zwiedzający mają niepowtarzalną okazję zobaczyć bogatą kolekcję rysunków, kostiumów oraz oryginalnych scenariuszy i zanurzyć się w filmowym świecie Felliniego. Zasoby muzeum znajdują się w trzech miejscach na starym mieście w Rimini, na 400 metrowej przestrzeni: w piętnastowiecznym Zamku Sismondo, kinie Fulgor oraz Placu Marzeń. W 2023 roku przypada 30. rocznica śmierci Felliniego, który urodził się w Rimini w 1920 roku. Filmy takie jak "Ludzie bezczynni", "8 1⁄2", "Amarcord", czy "Statek marzeń" obchodzą okrągłe urodziny. Z okazji rocznic tych filmów, będą organizowane liczne wydarzenia.

Festiwal Portyków: Bolonia maj 2023 r.

W 2021 roku zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO arkady i kolumnady Bolonii.

Są one częścią Bolonii tak samo jak tortellini i dwie pochylone wieże - Garisenda i Asinelli. Tak zwany "portyk" to element architektoniczny, który stał się symbolem miasta. Liczące prawie 62 km bolońskie arkady są nie tylko najdłuższe we Włoszech, ale i na całym świecie. W maju 2023 roku pod arkadami po raz pierwszy odbędzie się Festiwal Portyków. Na wydarzeniu pojawią się krajowi i międzynarodowi goście wraz z lokalnymi artystami.

Festiwal Verdiego: Parma i Busseto: wrzesień - październik 2023 r.

Giuseppe Verdi w trakcie swojej kariery kompozytorskiej napisał 32 opery. Od 21 września do 15 października 2023 r. fani Verdiego będą mogli zanurzyć się w muzycznym świecie kompozytora podczas przedstawień operowych i koncertów w Teatrze Regio w Parmie i Teatrze Giuseppe Verdi w Busseto.

Sztuka i kuchnia

Al Mèni, które odbywa się czerwcu w Rimini to niezwykłe doświadczenie kulinarne. Podczas imprezy przygotowywane są przepyszne dania przez 12 najlepszych międzynarodowych szefów kuchni z regionu Emilia Romania. A wszystko odbywa się w cyrkowym namiocie w sercu Rimini, w którym „gwiazdkowi” kucharze gotują dla publiczności. To niepowtarzalna okazja, żeby spróbować lokalnych przysmaków w wydaniu włoskich mistrzów kuchni. Organizatorem wydarzenia jest Massimo Bottura, słynny, włoski szef kuchni. Wszyscy, którzy kierują się zasadą „przez żołądek do serca” po doświadczeniu Al Mèni, muszą liczyć się z wyjątkowymi emocjami towarzyszącymi temu wydarzeniu i z faktem, że mogą na dłużej zabawić w Rimini i zakochać w Emilii Romanii.

i Autor: Materiały prasowe Emilia Romania

i Autor: Materiały prasowe Emilia Romania