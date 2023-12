Barbórka 2023. Kiedy jest Barbórka i jaka jest historia górniczego święta?

Jarmark świąteczny Poznań 2023. Ile kosztuje grzaniec, a ile bilet na diabelski młyn? Betlejem Poznańskie już otwarte! Do kiedy będzie można odwiedzać jarmark bożonarodzeniowy w Poznaniu? Program, atrakcje, godziny otwarcia

Barbórka 2023. Kiedy wypada?

Data Barbórki jest stała i zawsze przypada na ten sam dzień, czyli 4 grudnia. Mimo to zawsze na przełomie listopada i grudnia pojawia się wiele pytań dotyczących tego, kiedy jest Barbórka — w 2023 roku, górnicy świętują w poniedziałek.

Barbórka. Jaka jest historia święta?

Początkowo Barbórka była tylko świętem kościelnym obchodzonym na cześć świętej Barbary z Nikomedii — patronki ciężkiej pracy i dobrej śmierci. Barbara została zabita przez ojca, bo nie chciała wyrzec się wiary. Kult świętej Barbary dotarł do Polski w średniowieczu. Patronką górników została w XVII w. Na pamiątkę wydarzenia wykuto jej figurę z bryły galeny, która znajduje się w kościele na Karczówce w Kielcach. Uroczyste obchody Barbórki przypadają w dzień urodzin świętej Barbary, czyli 4 grudnia, a pierwsze ceremonie odbyły się w połowie XVIII wieku w Tarnowskich Górach. Początkowo była to msza, z czasem do uroczystości dodano świeckie zwyczaje.

Barbórka. Jak wygląda górnicze święto?

Tradycyjna Barbórka rozpoczyna się poranną mszą. Następnie orkiestra górnicza maszeruje, grając swój hymn przez familoki (osiedla górnicze). Później odbywają się uroczyste akademie, koncerty i bale, w których uczestniczą całe rodziny górnicze. W 2018 roku obchody Barbórki zostały wpisane na listę Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO.

Barbórka na Nikiszowcu. Od ponad stu lat mieszkańców budzi górnicza orkiestra

4 grudnia to na Śląsku jeden z najważniejszych dni. Szczególnie dla mieszkańców katowickiego Nikiszowca. Górnicze osiedle nazwano od szybu „Nickisch” kopalni „Giesche" (dziś KWK Wieczorek). Powstało na początku XX wieku. Zostało zaprojektowane przez Emila i Georga Zillmannów. To dziś jedna z najbardziej urokliwych części miasta jedna z wizytówek Katowic. To właśnie tu o 6 rano górnicy wraz z orkiestrą przy KWK Wieczorek ,każdego roku budzą mieszkańców hymnem i przypominają o Barbórce. Ta tradycja ma już 110 lat!

