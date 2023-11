Wrocław. Jarmark bożenarodzeniowy 2023. Atrakcje, ceny, godziny otwarcia

Bożonarodzeniowy jarmark jest chlubą Wrocławia. Wzorowany na tradycyjnych jarmarkach niemieckich, cieszy oczy charakterystycznym wiatrakiem z szopką rozłożoną na trzech kondygnacjach. Rotator został sprowadzony z Niemiec na specjalne zamówienie. Podobnie jak część kramów. Przysmaki, pochodzące m.in. z Austrii, Litwy, Holandii czy Francji, można nabyć we Wrocławiu jedynie na świątecznym jarmarku. Są jego nieodłącznym elementem, a sam jarmark wpisał się na stałe w tradycję miasta. Po raz pierwszy o jarmarku bożonarodzeniowym we Wrocławiu czytamy w zapiskach z XVI wieku.

Wrocław. Jarmark bożenarodzeniowy 2023. Godziny otwarcia

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu 2023 jest otwarty już od piątku, 24 listopada. W tym roku potrwa do 7 stycznia 2024. W podróż po kramach z grzanym winem, świątecznymi rękodziełami i obłędnymi smakołykami będziemy mogli wybrać się prawie codziennie w godzinach 10-21. Jeśli planujemy odwiedzić jarmark we Wrocławiu w okresie świąt, musimy pamiętać, że w wigilię i pierwszy dzień Bożego Narodzenia będzie zamknięty (podobnie jak 1 stycznia), a w drugi dzień świąt — otwarty od godz. 13. Stragany rozciągają się wzdłuż pierzei południowej, wschodniej, północnej i zachodniej wrocławskiego Rynku, a także wzdłuż ulic Świdnickiej, Oławskiej i na Placu Solnym. Jakie atrakcje czekają na jarmarku bożenarodzeniowym 2023 we Wrocławiu oraz jakie są ceny świątecznych smakołyków?

Jarmark bożenarodzeniowy we Wrocławiu 2023. Atrakcje i nowości

Na jarmarku bożenarodzeniowym 2023 we Wrocławiu z pewnością nie zabraknie atrakcji. Najmłodsi zakochają się w Bajkowym Lasku, który wprowadzi ich w świat fantazji i baśni. Świąteczny nastrój zatrzymamy na dłużej dzięki pamiątkowemu zdjęciu, które będzie można zrobić w strzeżonym przez krasnali-latarników Domku Pod Krasnalem. Grzane wino w legendarnym już kubeczku w kształcie bucika wypijemy w świątecznej stodole. Niezwykłą atmosferę jarmarku poczujemy, stojąc na tarasie widokowym domku znajdującego się na Placu Solnym. W tym roku dostępna jest także przestrzeń tuż pod Placem Solnym. W podziemiach znajduje się wejście do magicznego świata filmu. Galeria Sztuki Filmowej – MovieGate – oferuje ekspozycję oryginalnych kostiumów i rekwizytów, z największych produkcji światowego kina. Z kolei blask kominka i panorama rozświetlonego Rynku widziana z trzeciego poziomu idealnie wprowadzą nas w klimat Świąt Bożego Narodzenia. Ci, którzy zgłodnieją podczas świątecznych harców i zabaw, mogą skosztować m.in. alzackie podpłomyki flammkuchen, dania kuchni gruzińskiej, holenderskie i włoskie sery, włoska pizza Frita, hiszpańskie churros, podlaskie wędliny, dolnośląskie miody, turecką baklavę, a także bajkowe „wrocławskie kamieniczki” w postaci pierników, które znajdziemy w stylowym drewnianym Młynie. Nie brakuje też owoców w czekoladzie, owoców suszonych, bakalii, chałwy, gofrów tradycyjnych i bąbelkowych, kołaczy węgierskich, świątecznych pralin, czekoladowych pierników. W drewnianych domkach znajdą się także specjały polskiej kuchni: szaszłyki, golonki, bigos, pajda chleba, szare kluchy, ziemniaki ze śledziem, pierogi, gołąbki, kwaśnica. Pojawią się również potrawy z grilla, góralskie oscypki z żurawiną, pieczone kasztany, tradycyjne polskie i litewskie wędliny, węgierskie langosze z nadzieniem, tradycyjne kołacze, słowackie strudle, miody dolnośląskie, wędzone ryby. Dodatkowo w zachodniej pierzei Rynku działa strefa pod hasłem Wrocław Społecznie i Lokalnie, w której zaprezentują się wystawcy z regionu Dolnego Śląska i lokalni producenci. Będzie można znaleźć tu manufakturę regionalnych wyrobów i artystycznego rękodzieła z Dolnego Śląska. „Wrocław Społecznie i Lokalnie” to także miejsce, gdzie swoje działania zaprezentują wrocławskie organizacje i podmioty, które wspierają ważne inicjatywy społeczne. Nowością są świąteczne fotobudki, w których można zrobić klimatyczne zdjęcia.

Jarmark bożonarodzeniowy we Wrocławiu 2023 – ceny. Ile kosztuje grzaniec?

Wrocławski jarmark bożonarodzeniowy to również feeria smaków i zapachów. Ogromną popularnością każdego roku cieszy się grzaniec. Jest sprzedawany w charakterystycznych domkach. Atrakcją jest także podanie napoju — w kubku w kształcie buta, który stały się znakiem rozpoznawczym wrocławskiego jarmarku. Trzeba jednak zapłacić za nie 20 zł kaucji. Jeśli oddamy kubek, kaucja zostanie zwrócona. Cena samego grzańca to 15 zł za 0,2 l w przypadku grzańca wrocławskiego 17 zł. Jeśli chodzi o inne napoje-gorąca czekolada około 15 zł, kawa lub herbata - 10zł. Na miejscu jest sporo stoisk z tradycyjną kuchnią polską. Miłośnicy rozgrzewającego żurku muszą liczyć się z wydatkiem około 25 zł. Porcja bigosu to także 25 zł. Na miejscu jest także sporo innych przysmaków. Pajda chleba ze smalcem i dodatkami „ful wypas” to koszt około 40 złotych, sama pajda ze smalcem kosztuje 22 zł. Porcja pierogów z mięsem kosztuje od 29 zł, z ziemniakami i serem od 27 zł. Stoisko z kuchnią gruzińską oferuje szaszłyki i kebaby w cenie 39 zł oraz kiełbasę z grilla za 32 zł. Są także budki z frytkami, gdzie za dużą porcję zapłacimy 22 zł, za małą 18. Sos to dodatkowy wydatek rzędu około 3 zł. Popularnością cieszą się także gofry. Suchy lub z cukrem pudrem kosztuje 10 zł. Jednak w najdroższej wersji z bitą śmietaną, nutellą i owocami cena rośnie do 30 zł.

ZOBACZ TEŻ: Jarmark bożonarodzeniowy Berlin 2023. Sprawdź, kiedy i gdzie odbywają się najpiękniejsze jarmarki świąteczne w stolicy Niemiec [CENY, ATRAKCJE]

Sonda Lubisz odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe? Tak Nie Trudno powiedzieć