Jarmark bożonarodzeniowy Berlin 2023. Sprawdź, kiedy i gdzie odbywają się najpiękniejsze jarmarki świąteczne w stolicy Niemiec [CENY, ATRAKCJE]

Grzane wino, prażone migdały i magiczna atmosfera. Co roku w Berlinie odbywa się ponad 100 jarmarków bożonarodzeniowych i zimy może nie starczyć, by je wszystkie zobaczyć. Jednym z najciekawszych jest kiermasz na placu Gendarmenmarkt. Jednak nie tylko tu warto zajrzeć przy okazji zimowej wizyty w stolicy Niemiec. Sprawdź listę najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Berlinie.

Gdzie odbywa się jarmark świąteczny w Berlinie 2023? Kiermasz na Gendarmenmarkt [GODZINY OTWARCIA, CENA WSTĘPU]

Jednym z najpiękniejszych i najpopularniejszych jest kiermasz na placu Gendarmenmarkt. Jednak podbnie jak w ubiegłym roku tak i w 2023, impreza została przeniesiona (z powodu remontu) na pobliski Bebelplatz. Pomiędzy Operą Państwową, Wydziałem Prawa Uniwersytetu Humboldta, Katedrą św. Jadwigi i Hotelem de Rome. Na środku placu stanęła ogromna choinka, a wokół niej domi z charakterystycznymi białymi wierzchołkami. Spróbujemy tutaj lokalnych przysmaków, a także będziemy mieli szansę wysłuchać koncertów i zobaczyć przedstawienia teatralne. To też doskonałe miejsce na zakup rękodzieła – artyści z całego świata przyjeżdżają tu ze swoimi pracami. Wstęp jest płatny, ale kosztuje tylko 1 euro. Dzieci do 12 roku życia wchodzą bezpłatnie. Bezpłatnie można wejść także każdego dnia (z wyjątkiem świąt), ale w godzinach od 11:00 do 14:00. Jarmark startuje 27 listopada i potrwa do 31 grudnia 2023. Od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 -14:00 wstęp jest bezpłatny dla wszystkich. Jarmark jest otwarty od niedzieli do czwartku od 12:00 do 22:00. W piątek i sobotę od 12:00 do 23:00. W wigilię od 12:00 do 18:00, w pierwszy i drugi dzień świąt od 12:00 do 22:00, w sylwestra od 12:00 do 1:00.

Gdzie odbywa się jarmark świąteczny w Berlinie 2023? Jarmark bożonarodzeniowy w Pałacu Charlottenburg [GODZINY OTWARCIA, CENA WSTĘPU]

Jarmark w pobliżu pałacu Charlottenburg jest uznawany za jeden z najbardziej romantycznych w Niemczech. Barokowa budowla jest pięknie podświetlona, podobnie jak drzewa i drewniane kramy. Ten jarmark z pewnością zachwyci rodziców z dziećmi: na małych pasażerów czekają dwie bezpłatne karuzele. W ogrzewanych namiotach głodni odwiedzający jarmark bożonarodzeniowy mogą znaleźć przekąski, a także pełnowymiarowe posiłki, które zaspokoją większy głód. Impreza rozpoczyna się 27 listopada i potrwa do 31 grudnia. Kiermasz można odwiedzać od poniedziałku do czwartku od 14:00 do 22:00 i od piątku do niedzieli od 12:00 do 22:00. W wigilię jarmark będzie zamknięty. Wstęp jest bezpłatny.

Gdzie odbywa się jarmark świąteczny w Berlinie 2023? Jarmark bożonarodzeniowy Spandau na starym mieście [GODZINY OTWARCIA, CENA WSTĘPU]

Co roku na starym mieście w Spandau odbywa się wielki jarmark bożonarodzeniowy z programem tak kolorowym, jak bogato udekorowana jest choinka. Kramy z rękodziełem oraz przysmaki z całego świata przy dźwiękach świątecznych piosenek idealnie wpisują się tło starego miasta. Jarmark bożonarodzeniowy Spandau startuje 27 listopada i potrwa do 23 grudnia 2023. Od niedzieli do czwartku od 11:00 do 20:00, w piątek i sobotę od 11:00 do 22:00. Wstęp jest bezpłatny.

Gdzie odbywa się jarmark świąteczny w Berlinie 2023? Potsdamer Platz [GODZINY OTWARCIA, CENA WSTĘPU]

Z końcem października Plac Poczdamski zmienia się w Zimową Krainę. Można odwiedzić ją już teraz. Zniknie dopiero 1 stycznia 2024 r. W przeciwieństwie do tradycyjnych jarmarków bożonarodzeniowych tutaj szczególną rolę odgrywa zabawa na śniegu. Atrakcją jest zjeżdżalnia o wysokości 12 metrów i długości 70 metrów. Do dyspozycji gości jest tor saneczkowy z widokiem na Bramę Brandenburską. Nie brakuje także lokalnych przysmaków i dań z kuchni całego świata. Ci, którzy nie mają ochoty na sport, mogą przejść na Alte Potsdamer Straße. Na odwiedzających czeka tam targ rzemieślniczy oraz liczne stoiska ze świątecznymi przysmakami. Kupujący na ostatnią chwilę mogą spodziewać się ręcznie robionych prezentów, ozdób bożonarodzeniowych i zabawek dla dzieci. Jarmark bożonarodzeniowy rozpoczyna się 27 listopada i potrwa do 26 grudnia 2023 roku. Zimowa Kraina jest czynna od 11:00 do 22:00, 24 grudnia do 14:00. Jarmark bożonarodzeniowy: od 10:00 do 22:00, 24 grudnia od 10:00 do 16:00. Wstęp jest bezpłatny. Jednak jeśli chcemy skorzystać z toru saneczkowego, musimy liczyć się z wydatkiem około 2,5 euro.

Gdzie odbywa się jarmark świąteczny w Berlinie 2023? Jarmark bożonarodzeniowy na Alexanderplatz [GODZINY OTWARCIA, CENA WSTĘPU]

Każdego roku na Alexanderplatz można poczuć świąteczny nastrój. Nie inaczej jest w 2023 roku. Zabytkowy diabelski młyn, lodowisko i zabawy sprawiają, że nawet dorośli czują się tu, jakby znów byli dziećmi. Charakterystycznym punktem tego miejsca jest imprezowy domek Mikołaja, w którym usłyszymy tradycyjną niemiecką muzykę. Poza tym, na miejscu jest około pięćdziesięciu innych domków, które oferują świąteczne przysmaki i rękodzieło. Tradycyjna gigantyczna wieża na Alexanderplatz to jeden z najlepszych punktów widokowych w świątecznym Berlinie. W weekendy, z kubkiem grzańca można obserwować, trębaczy, którzy zmieniają miejsca pod obracającymi się figurami. Jarmark bożonarodzeniowy na Alexanderplaz będzie czynny od 27 listopada do 26 grudnia 2023 r. Codziennie od 10:00 do 22:00, 24 grudnia od 10:00 do 16:00. Wstęp jest darmowy.

ZOBACZ TEŻ: Jarmark świąteczny Poznań 2023. Ile kosztuje grzaniec, a ile bilet na diabelski młyn? Betlejem Poznańskie już otwarte!

Sonda Podobają Ci się jarmarki świąteczne w Berlinie? Tak, uwielbiam tę atmosferę Nie Tak, ale nie bardziej niż w Polsce Nie Nie wiem. Nigdy nie byłam/em Tak. Nie