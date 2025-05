Darmowe koncerty światowych gwiazd w środku lata. W lipcu Łódź zamieni się w epicentrum muzycznej energii. Sprawdź, kto wystąpi na Łódź Summer Festival 2025

Wakacje w Chorwacji. Sienkiewicz pisał tu „Quo Vadis”. Opatija to klejnot Kvarneru, do którego w tym roku dojedziesz pociągiem z Polski

Łódź Summer Festival 2025 to propozycja dla tych, którzy szukają połączenia dobrej muzyki z odkrywaniem nowych miejsc. Jeden z największych darmowych festiwali muzycznych do tej pory odbywał się w centrum miasta. Tegoroczna edycja odbędzie się na Błoniach, przy ulicy Konstantynowskiej 96. Powstanie tam festiwalowe miasteczko z dodatkowymi strefami relaksu i gastronomii. Przez trzy dni będzie można bawić się na koncertach kilkudziesięciu artystów z Polski i zagranicy, którzy reprezentują różne gatunki muzyczne. Na scenie m.in. Mr Lover, Lover, czyli Shaggy, ale także London Grammar, Kult czy Bambi.

Łódź Summer Festival 2025. Kto wystąpi 25–27 lipca w Łodzi?

Lista gwiazd nie jest jeszcze zamknięta, ale organizatorzy Łódź Summer Festival 2025 odkryli już sporo kart. Występy odbędą się na dwóch scenach: głównej oraz namiotowej, zapewniając różnorodność muzyczną dla uczestników. Oto artyści, którzy wystąpią w Łodzi:

25 lipca (piątek):

Kult

Bambi

Shaggy

Cool Kids of Death

Tomasz Makowiecki

Lia Sky

26 lipca (sobota):

Louis Tomlinson

Mrozu

Doda

T.Love

Ich Troje / Michał Wiśniewski

Skalpel

27 lipca (niedziela):

Sobel

Oki

London Grammar

Coma

Tatiana Okupnik

Co zobaczyć w Łodzi przy okazji Łódź Summer Festival?

Łódź Summer Festival to także okazja do eksploracji miasta. Nawet jeśli planujesz większość czasu spędzić w miasteczku festiwalowym, spróbuj znaleźć chwilę na spacer ulicę Piotrkowską, gdzie obok secesyjnych kamienic znajdziesz liczne kawiarnie i restauracje. Zajrzyj do OFF Piotrkowska – alternatywnej przestrzeni z butikami, galeriami i miejscami spotkań. Nie zapomnij o Muzeum Kinematografii, które przybliża historię polskiej kinematografii. Można wybrać się także do EC1. W miejscu dawnej elektrowni mieści się instytucja, która oferuje różnorodne atrakcje, w tym Kino, Centrum Nauki i Techniki, Planetarium, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, Narodowe Centrum Kultury Filmowej z wystawami o tworzeniu i historii filmu oraz Ulicę Żywiołów, czyli edukacyjną przestrzeń zabaw dla najmłodszych. Warto także odwiedzić Orientarium ZOO Łódź.

