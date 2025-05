Masz tak na nazwisko? W lipcu w tym mieście ugoszczą Cię po królewsku

Weekend spędziłam w magicznym miejscu w Polsce. To tu zjadłam kolację 120 m pod ziemią i przeżyłam niepowtarzalną przygodę. Co zobaczyć w Wieliczce?

To już drugi raz, kiedy Gniezno zaprasza do siebie Królów z całej Polski, ale pierwszy raz, gdy wydarzenie odbywa się przy okazji tysiąclecie koronacji pierwszych władców naszego kraju. Ci, którzy noszą nazwisko Król mogą zgłosić swój udział w lipcowej imprezie i liczyć na dodatkowe atrakcje.

II Zlot Królów w Gnieźnie

Zlotu Królów w Gnieźnie jest częścią Koronacji Królewskiej, która odbywa się w pierwszej stolicy Polski już od kilku lat. W tym roku wydarzenie zaplanowano na weekend 18-20 lipca. Wtedy odwiedziny Gniezna będą okazją do zanurzenia się w klimacie średniowiecza, a ci, którzy noszą nazwisko Król, mogą liczyć na przywileje.

- Na Królów, oprócz bogatego programu Koronacji Królewskiej, czekać będą niespodzianki: królewskie przysmaki i okolicznościowe pamiątki. Królowie mogą zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu, kierując mail na adres [email protected]. Wystarczy podać: imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz liczbę osób o nazwisku Król oraz miasto, z którego się przyjedzie — informują organizatorzy.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 maja.

Koronacja Królewska w Gnieźnie 2025 - atrakcje

W 2025 roku Gniezno tętni życiem i gościnnością jeszcze większą niż zwykle. Festiwale, koncerty, wydarzenia sportowe i rekonstrukcje historyczne wypełniają kalendarz imprez po brzegi. 1000. rocznica koronacji w gnieźnieńskiej katedrze dwóch pierwszych królów Polski: Bolesława Chrobrego oraz Mieszka II Lamberta to doskonała okazja nie tylko do tego, by zanurzyć się w historii, ale także ją tworzyć. Jednym z nich jest „Festiwal Kultury Słowiańskiej — Koronacja Królewska” (jeden z najlepszych wielkopolskich produktów turystycznych). W weekend od 18 do 20 lipca u podnóża katedry gnieźnieńskiej powstanie średniowieczna osada, której życie obserwować będzie mogło tysiące turystów.

- Koronacja Królewska w Gnieźnie to inscenizacje historyczne, turnieje walk wojów, turniej łucznictwa tradycyjnego, pokazy woltyżerki, średniowieczne machiny oblężnicze, piastowski plac zabaw, polana szeptuchy, pokazy tradycyjnego rzemiosła i wiele innych atrakcji – wymienia prezydent Gniezna, Michał Powałowski.

Wśród tegorocznych atrakcji nie zabraknie Korowodu z Koroną Bolesława Chrobrego, pokazów konnych, turnieju łuczniczego, gier i zabaw plebejskich wielkiej bitwy wojów, koncertów, widowiska „Narodziny potęgi” oraz niezapomnianej, tradycyjnej bitwy dzieciaków z wojami. Szczegółowy program imprez jest dostępny na stronie internetowej gniezno2025.pl. II Zlot Królów to doskonała okazja do zwiedzenia Gniezna – miasta o bogatej historii i licznych zabytkach. Warto odwiedzić Katedrę Gnieźnieńską, Muzeum Początków Państwa Polskiego, a także pospacerować po malowniczym Rynku.

