Gdzie na narty wiosną? Marzec i kwiecień w Dolinie Stubai z gwarancją śniegu i mnóstwem atrakcji

Jeśli zamierzasz wybrać się na narty lub snowboard w marcu, kwietniu, a nawet w maju i chcesz mieć gwarancje śniegu, warto zaplanować wypad do Doliny Stubai. Kiedy dni znów stają się dłuższe, promienie słońca sprawiają, że śnieg lśni. Można wówczas połączyć szusowanie na wciąż przyczepnych stokach z postojami na słonecznych tarasach w przyjemnych temperaturach. Ośrodki narciarskie w Dolinie Stubai stwarzają ku temu idealne warunki.

Narty wiosną w Alpach. Warunki w Dolinie Stubai

Jazda na nartach na lodowcu Stubai to prawdziwa gratka dla miłośników białego szaleństwa, szczególnie wiosną. Wysokość ponad 3000 m n.p.m. oraz dbałość o naśnieżanie tras sprawiają, że można cieszyć się jazdą na nartach w promieniach wiosennego słońca. Każdego dnia kierowcy ratraków dbają o to, by następnego ranka na gości czekały przyczepne trasy. Przygotowanie około 150 kilometrów tras zjazdowych w dolinie odbywa się wieczorem, w ciemności. Jeśli jest sucho, prace rozpoczynają się natychmiast po zamknięciu, o godzinie 16:00. W przypadku świeżego śniegu stok zostanie przygotowany dopiero w drugiej połowie nocy, tak aby śnieg mógł zostać ubity w najlepszy możliwy sposób. Rezultatem są doskonale przygotowane trasy, na których jazda na nartach lub desce jest nadal możliwa, nawet wiosną. Liczne trasy zjazdowe, Powder Department, snowpark Stubai Zoo, oferta BIG Family dla dzieci oraz restauracje ze słonecznymi tarasami sprawiają, że każdy znajdzie coś dla siebie. Wiosenna jazda na nartach wzbogacona jest o szereg wydarzeń. Na przykład Freeride Testival, największa impreza freeride’owa w Europie, odbędzie się 16 i 17 marca na lodowcu po raz drugi. Od 24 marca snowboardziści i narciarze freestylowi będą mogli popracować nad swoimi trikami podczas sesji wiosennych. W snowparku Stubai Zoo czeka na nich doskonale przygotowany teren. Ośrodek narciarski na lodowcu Stubai z jego stokami i udogodnieniami będzie otwarty do 20 maja 2024 r. Do tego dnia będzie również dostępna oferta, w ramach której dzieci w wieku do 10 lat mogą bezpłatnie korzystać z transportu w całej dolinie, jeśli towarzyszyć im będzie płacący rodzic. Jeśli planujesz krótki pobyt w dolinie Stubai, możesz skorzystać z pakietu „Stubai Glacier Magic”. Oferta jest ważna do 4 maja i obejmuje od dwóch do siedmiu noclegów, karnet narciarski na lodowiec oraz bezpłatny skibus. Oprócz 26 nowoczesnych kolejek linowych i wyciągów, tras zjazdowych o wszystkich stopniach trudności i różnorodnych restauracji do dyspozycji jest również wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i wiele innych opcji, które zapewnią niezapomniany pobyt. Na lodowcu Stubai dostępny jest również pakiet „4 za 3 dni słonecznej jazdy na nartach”. Od 15 kwietnia do 4 maja wczasowicze otrzymują karnet narciarski na cztery dni w cenie trzech. Goście z karnetem SKI plus CITY Pass Stubai Innsbruck mogą liczyć na kompleksowy pakiet korzyści. Obejmuje on nie tylko możliwość poznania trzynastu ośrodków narciarskich, lecz także 23 oferty atrakcji w Innsbrucku i okolicach.

Narty w Aplach i kulinarne atrakcje

Schlick 2000 zasługuje na swoją reputację najbardziej towarzyskiego ośrodka narciarskiego w Dolinie Stubai, nawet wiosną. Podczas imprezy Ski & BBQ przez dwa dni z rzędu narciarstwo łączy się z muzyką na żywo i pierwszorzędnym jedzeniem przygotowywanym przez znakomity niemiecki zespół grillowy „GutGlut”. Najlepsze potrawy z grilla i wędzarni będą serwowane w dniach 9-10 marca na wysokości 2136 m n.p.m. bezpośrednio w restauracji Panorama Kreuzjoch. Jeśli więc zawsze chciałeś zjeść pyszne jedzenie z grilla na śniegu, nie możesz tego przegapić. Duży teren narciarski w przedniej części doliny Stubai jest otwarty do 7 kwietnia i do tego czasu nadal można kupić karnet narciarski Stubai Ski Pass na cztery lub więcej dni.

