Narty w Austrii sezon 2023/2024. Nowości w Dolinie Stubai i ceny karnetów

Gdzie na narty w Austrii? Dolina Stubai spełni śmiałe oczekiwania narciarzy o różnych umiejętnościach, a sezon trwa tu znacznie dłużej niż zima. Na lodowcu Stubai sezon zimowy 2023/24 rozpoczął się już w październiku. A dzięki wysokości 3210 metrów można nie tylko podziwiać wyjątkowy widok na okoliczne szczyty, ale także cieszyć się gwarancją śniegu aż do maja. W 1973 roku, czyli dokładnie 50 lat temu, uruchomiony został wyciąg Stubai Glacier Lift. Obecnie dostępnych jest 26 kolejek linowych i wyciągów, 35 tras zjazdowych dla każdego poziomu umiejętności, snowpark Stubai Zoo, platforma TOP OF TYROL z imponującym widokiem panoramicznym na 109 trzytysięczników oraz liczne atrakcje dla rodzin.

Narty w Austrii sezon 2023/2024. Lodowiec Stubai – atrakcje

Lodowiec Stubai leży w sercu alpejskiego Tyrolu, można tam intensywnie uprawiać sporty zimowe oraz korzystać z wszelkich form aktywności fizycznej. W czterech ośrodkach narciarskich, oferujących trasy do narciarstwa biegowego, zimowe szlaki turystyczne, lodowiska i tory saneczkowe, młodzi i starsi, fani sportu oraz koneserzy, początkujący, czy też profesjonaliści – każdy znajdzie coś dla siebie. Urlopowicze mogą zakończyć aktywny dzień na nartach w ośrodku Schlick 2000 w Fulpmes, odpoczywając w jednej z przytulnych, rustykalnych chatek. Z kolei w ośrodku Elferbahnen w Neustift można cieszyć się szybką jazdą na sankach na trzech długich, oświetlonych torach, a w ośrodku Serlesbahnen w Mieders rodziny, przyjaciele i pary mogą wybrać się na sielankową zimową wędrówkę. Widok na majestatyczne góry Kalkkögel pozwala odwiedzającym rozładować trochę energii w ośrodku Schlick 2000 – podczas jazdy na nartach, snowboardzie, freeridingu, a nawet narciarstwa biegowego lub paralotniarstwa. Do dyspozycji jest dziewięć rustykalnych chatek, barów i restauracji, w których można odpocząć i się odświeżyć. Ośrodek Elferbahnen w Neustift zapewnia ogromną frajdę z jazdy na sankach. To miejsce, w którym znajdują się jedne z najdłuższych ośnieżonych i oświetlonych torów saneczkowych w Tyrolu. Podczas gdy ambitni narciarze mogą szusować na szerokich stokach z widokiem na doliny Stubai i Inn, dla początkujących i powracających po przerwie narciarzy polecana jest strefa treningowa w Krößbach. W strefie dla dzieci, przy dolnej stacji kolejki w ośrodku Serlesbahnen w Mieders, do jazdy na nartach przygotowuje najmłodszych maskotka King Serli. Na wysokości 1600 metrów znajdują się doskonale przygotowane stoki. Ponadto idylliczne trasy do wędrówek zimowych i na rakietach śnieżnych tworzą idealne warunki do podziwiania białego krajobrazu. Dodatkowo ofertę doliny Stubai uatrakcyjniają nowa kolejka linowa Galtbergbahn w ośrodku Schlick 2000 oraz nowy karnet narciarski Stubai Ski Pass.

Narty w Austrii sezon 2023/2024. Lodowiec Stubai – nowości

Kolejną atrakcją w sezonie 2023/2024 jest Nowa kolejka linowa Galtbergbahn na terenie ośrodka narciarskiego Schlick 2000. To pierwszy w dolinie Stubai nowoczesny 10-osobowy wyciąg gondolowy. Zastąpił on wyciąg orczykowy Galtalm i ma zapewnić większy komfort, a także ułatwić życie szkółkom narciarskim oraz początkującym narciarzom. Zabierze turystów ze stacji dolnej poniżej Fronebenalm do stacji górskiej powyżej Galtalm na wysokości 1760 metrów. Przy okazji powstały tu również trasy – niebieska, czerwona i czarna – o łącznej długości prawie czterech kilometrów.

Narty w Austrii sezon 2023/2024. Lodowiec Stubai – ceny karnetów i biletów jednodniowych

Dla pobytów w dolinie Stubai trwających cztery dni lub dłużej region opracował nowy karnet narciarski, Stubai Ski Pass. Niezależnie od tego, w której z czterech kolejek górskich Stubai wczasowicze kupią karnet, będą mieć dostęp do wszystkich czterech różnorodnych ośrodków narciarskich – od grudnia aż do Wielkanocy. Lodowiec Stubai, góra Elfer oraz ośrodki Serlesbahnen i Schlick 2000 zapewniają gwarancję śniegu na wysokości ponad 3000 metrów, doskonale przygotowane stoki, zapierającą dech w piersiach panoramę oraz znakomity pakiet rodzinny. Z kolei karnet narciarski Stubai Ski Pass, który można wygodnie zakupić online, zapewnia większą elastyczność podczas urlopu oraz gwarantuje 100% zabawy na stokach każdego dnia. Dodatkowo dzieci poniżej 10. roku życia podróżują bezpłatnie w towarzystwie płacącego rodzica. Jednodniowe bilety w terminie od 01.11. 2023 do 04.05.2024 w zależności od godziny kosztują od 51,70 euro do 63,60 euro dla osoby dorosłej. Połowę mniej zapłacą dzieci. Są także zniżki dla młodzieży i seniorów. Natomiast dwudniowy skipass dla dorosłych kosztuje 123,60, 3-dniowy – 180,20, 4-dniowy – 224,80. Są także karnety na większą liczbę dni – nawet 21. Można również kupić skipass z wyborem dni do jeżdżenia. I w jednym i w drugim przypadku obowiązują zniżki dla dzieci, młodzieży i seniorów. Aktualny cennik jest dostępny na stronie internetowej lodowca - stubaier-gletscher.com. Jest także w polskiej wersji językowej.

