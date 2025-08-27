Gdzie spędzić ostatni weekend wakacji? Jeśli lubisz góry i muzykę wybierz Polską Stolicę Kultury

Koncerty, warsztaty i pikniki u podnóża gór. Dni Bielska-Białej 2025 to przedsmak tego, co czeka nas w przyszłym roku – mnóstwa kulturalnych wydarzeń. Impreza pod hasłem „Miasto Splotów" nawiązuje do wielokulturowej tożsamości Bielska-Białej, gdzie splatają się różne formy wyrazu artystycznego i spotykają ludzie z różnych środowisk. To właśnie lokalne środowiska twórcze, instytucje kultury, partnerzy, przedsiębiorcy i mieszkańcy wspólnie tworzą unikalną przestrzeń dla sztuki i kreatywności. Nie bez powodu właśnie Bielsko-Biała została wybrana pierwszą w historii Polską Stolicą Kultury 2026.

Dni Bielska-Białej 2025. Program

Światowa prapremiera sztuki „Sajlen Disco” autorstwa i w reżyserii Artura Pałygi – spektakl Teatru Lalek Banialuka na pl. Bolesława Chrobrego (piątek, godz. 21:00)

Multimedialne widowisko „Jestem” – połączenie filmu, teatru, muzyki i mody w niezwykłej formie immersyjnej (sobota, godz. 22:00, amfiteatr Studia Filmów Rysunkowych)

Koncert z okna Teatru Polskiego – w tym roku przebojowe „Jeszcze w zielone gramy” z utworami Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu bielskich artystów (niedziela, godz. 20:00, ul. Zamkowa przed Teatrem Polskim)

Art Square na Rynku – strefa relaksu wśród kwiatów i kojącej muzyki

Koncerty gwiazd: w ramach koncertu Epokowe Balety wystąpi Alien x Majtis (piątek, godz.19.00, Plac Wojska Polskiego),

Margaret (sobota, godz.20.00, Plac Wojska Polskiego) i wiele innych.

Warsztaty, wystawy, pikniki rodzinne i wydarzenia dla dzieci.

Dodatkowe połączenia Kolei Śląskich ułatwią dojazd odwiedzającym z regionu.

Dni Bielska-Białej 2025 odbędą się pod hasłem „Miasto Splotów” – nawiązującym do wielokulturowej tożsamości miasta oraz jego roli jako miejsca spotkań i przenikania się różnych form wyrazu artystycznego.

Szczegółowy program wydarzeń dostępny na stronie internetowej: bielsko-biala.pl/dni-bielska-bialej-juz-w-sierpniu

