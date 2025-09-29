Hotel nie tylko do spania. Polacy oczekują więcej

Współcześni turyści oczekują od hoteli więcej niż tylko noclegu, poszukując autentycznych przeżyć, komfortu i personalizacji oferty.

Hotele, które oferują specjalne pakiety dostosowane do różnych grup gości i okazji (np. święta, długie weekendy, wydarzenia lokalne), cieszą się większym zainteresowaniem.

Pakiety specjalne stanowią dla gości wygodę, eliminując konieczność samodzielnego planowania atrakcji, a dla hoteli są sposobem na budowanie lojalności klientów i zwiększanie przychodów.

Obiekty hotelowe powinny wsłuchiwać się w potrzeby gości, obserwować rynek i analizować trendy, aby tworzyć nowoczesne i atrakcyjne oferty pakietowe.

Polacy coraz więcej podróżują i coraz więcej oczekują. Wybierając zagraniczne wycieczki oferowane przez biura podróży, zazwyczaj wybierane są opcje all inclusive. Taka forma jest dla wielu atrakcyjna nie tylko ze względu na pełne wyżywienie, ale dlatego, że hotele zazwyczaj oferują cały pakiet atrakcji – od basenu i spa, przez zajęcia i opiekę nad dziećmi, aż po treningi jogi i wycieczki oraz koncerty. W Polsce forma wypoczynku powoli przybiera podobną formę. Standardowe usługi noclegowe ustępują miejsca kompleksowym pakietom specjalnym, które stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na spersonalizowane i angażujące doświadczenia podróżnicze.

– Pakiety odpowiadają na potrzebę komfortu i wyjątkowości, a jednocześnie pozwalają gościom czuć, że ktoś zadbał o każdy szczegół. Dzięki nim hotelarze mogą zaproponować spójny zestaw usług, który eliminuje konieczność samodzielnego planowania. Gość nie musi martwić się o dodatkowe atrakcje, rezerwacje czy organizację czasu wolnego – wszystko czeka na niego na miejscu. To właśnie ta wygoda sprawia, że urlop w pakiecie staje się nowym standardem w turystyce wypoczynkowej – podkreśla Wojciech Pawlus, Head of New Business z Triverna.

Jak wynika z danych portalu Trverna, hotele wsłuchują się w potrzeby gości i dopasowują pakiety do różnych grup – rodzin z dziećmi, par czy miłośników kulinarnych przygód.

– Największym zainteresowaniem cieszą się święta i okazje szeroko celebrowane, takie jak Walentynki, Dzień Kobiet, Święta Bożego Narodzenia czy Sylwester. Duże znaczenie mają także długie weekendy i święta państwowe, które sprzyjają krótszym wyjazdom. Ważne są również uroczystości rodzinne i okresy sezonowe, jak komunie, wakacje czy ferie zimowe, a coraz częściej także wydarzenia lokalne – festiwale, koncerty czy jarmarki – komentuje Katarzyna Zawadzka, Director of Sales & Marketing w Wave Międzyzdroje Resort & SPA.

Wpływ na wizerunek i lojalność klienta

Pakiety specjalne to nie tylko narzędzie zwiększające przychody, ale również skuteczny sposób na budowanie lojalności klienta i wzmacnianie wizerunku marki.

– Wszystkie trzy aspekty są ważne: obserwacja rynku, rozmowy z gośćmi i analiza trendów. Dobrze, aby oferta była nowoczesna i inspirowała się aktualnymi kierunkami w turystyce, ale zawsze zaczynamy od jednego pytania – czego naprawdę oczekują nasi goście? – mówi Iwona Okrasa, Business Development Director w Mercure Szczyrk Resort.

Eksperci Triverna podkreślają, że obiekty, które aktywnie rozwijają tego typu ofertę, szybciej zapełniają pokoje i generują wyższe przychody z usług dodatkowych. Hotele, które potrafią zaskoczyć gości kompletną propozycją, zyskują przewagę na rynku i budują trwałe relacje z klientami.

