Kalkkögeltrail: Nowe zawody biegowe w dolinie Stubai

Przez ponad trzy dekady organizowany był bieg Schlickeralm Run, który oferował zapierające dech w piersiach widoki na łańcuch górski Kalkkögel. W tym roku, 28 września, klub sportowy SV Telfes zorganizuje nową edycję biegu, prowadząc uczestników do Dolomitów Północnego Tyrolu, znanych również jako Kalkkögel. Bieg Kalkkögeltrail w dolinie Stubai oferuje dwie trasy: maratoński dystans 42 km oraz 18-kilometrową trasę dla początkujących. Obie trasy stanowią okrężny szlak z centrum Telfes jako punktem początkowym i końcowym.

Kalkkögeltrail: Nowe zawody biegowe w „Dolomitach Północnego Tyrolu”

W ciągu ponad trzydziestu lat dolina Stubai stała się popularnym na całym świecie miejscem dla biegaczy górskich i terenowych. Przyczyniły się do tego niezwykle popularne i udane wydarzenia. Należą do nich Schlickeralm Run wraz z Mistrzostwami Świata i Europy w Biegach Górskich oraz cieszące się międzynarodowym uznaniem Mistrzostwa Świata w Biegach Terenowych i Górskich, które w 2023 odbyły się w Innsbrucku w dolinie Stubai. Biegacze terenowi szczególnie cenią wyjątkowy krajobraz doliny Stubai, gdzie szlaki wiodą przez pola, góry i lodowiec.

- Zauważyliśmy w klubie, że rosło zapotrzebowanie na organizację biegu w Kalkkögel. Zwłaszcza że uczestnicy Mistrzostw Świata w Biegach Terenowych przekonali się, że lokalizacja się sprawdziła. Jednocześnie coraz trudniej było utrzymać liczbę uczestników Schlickeralm Run, klasycznego biegu górskiego. Po dokładnym przemyśleniu zdecydowaliśmy się z SV Telfes, by zorganizować bieg Kalkkögel Trail” – opisuje Andreas Stern, przewodniczący komitetu organizacyjnego nowego biegu i dodaje: Wiedzieliśmy, że krajobraz doliny Stubai cieszy się dużą popularnością w środowisku biegaczy terenowych i że możemy również wykorzystać istniejące ścieżki. Ponadto bieg Kalkkögel Trail zamyka serię imprez biegowych, które latem rozpoczynają się biegiem Stubai Ultratrail.

Kalkkögeltrail. Przegląd tras

Imponujący łańcuch górski Kalkkögel, znany również jako „Dolomity Północnego Tyrolu”, będzie w przyszłości miejscem nowej imprezy biegowej w dolinie Stubai. Można wybierać między trasą Kalkkögel Trail K42, czyli dystansem maratońskim, a trasą Kalkkögel Trail K18, która pozwala rozpocząć swoją przygodę z biegami terenowymi. Bieg będzie obejmować między innymi pierwotną trasę Schlickeralmlauf, jak również niektóre części tras, które zostały wykorzystane na Mistrzostwach Świata w Biegach Terenowych i Górskich 2023 w Innsbrucku w dolinie Stubai.

Dystanse dla maratończyków i początkujących

Okolica Hoher Burgstall, jednego z Siedmiu Szczytów Stubai, a także szczyt Saile z widokiem na całą dolinę Inn, sprawiają, że trasa Kalkkögeltrail K42 jest niezapomnianym przeżyciem. Po prawie 2700 metrach wspinaczki i zejścia przygoda kończy się w punkcie startu i mety w centrum Telfes. Z kolei trasa Kalkkögel K18 prowadzi różnymi szlakami do centrum pieszych wędrówek w ośrodku Schlick 2000 i jeziora Panorama. Stamtąd, z widokiem na pasmo górskie przypominające Dolomity, dość wymagającą ścieżką wiedzie do schroniska Pfarrachalm. Na wysokości 940 metrów uczestnicy docierają do Hirtensteig, gdzie po raz kolejny wymagana jest koncentracja, ponieważ wymagająca technicznie trasa prowadzi z powrotem do Telfes w dolinie Stubai.

Biegi dziecięce i charytatywne

W ramach biegu Kalkkögel Trail w weekend oczywiście ponownie odbędą się biegi dziecięce oraz bieg charytatywny. Wystartują po południu 28 września w centrum Telfes, a wydarzenie zakończy się wieczorem festiwalem biegowym w Telfes wraz z rozdaniem nagród, loterią i muzyką. Rejestracja zawodów na stronie: www.kalkkoegeltrail.at

