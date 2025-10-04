Park rozrywki Field Station: Dinosaurs w New Jersey zostanie zamknięty 9 listopada 2025 roku z powodu problemów finansowych i końca dzierżawy terenu.

Właściciel parku wystawił na sprzedaż 25 naturalnej wielkości figur dinozaurów na Facebook Marketplace, w tym T-Rexa, triceratopsa i apatozaura.

Najdroższy dinozaur, apatozaur o wysokości 23 metrów, został wyceniony na 2 860 dolarów. Jest duże zainteresowanie kupnem dinozaurów ze strony muzeów, ogrodów zoologicznych i prywatnych kolekcjonerów.

Przez 14 lat Field Station: Dinosaurs był jednym z najpopularniejszych parków tematycznych w stanie New Jersey. Położony w Leonii, tuż przy granicy z Nowym Jorkiem, przyciągał tłumy miłośników paleontologii i fanów nietypowych atrakcji. Zamiast rollercoasterów oferował edukacyjną podróż w czasie – przez ścieżki pełne realistycznych, ruchomych modeli dinozaurów w skali 1:1. Tyranozaur, triceratops, welociraptor – ponad 25 animatronicznych figur poruszało się, wydawało dźwięki i reagowało na obecność zwiedzających. Wszystko to w otoczeniu zieleni, z programem edukacyjnym dla dzieci i dorosłych. Jednak jak informuje „New York Post”, zbliża się koniec dzierżawy terenu, a z powodu problemów finansowych właściciel postanowił zamknąć park 9 listopada 2025. Fani prehistorycznych gadów dostępnych w parku nie chcą, by wyginęły, jak prawdziwe, zarzucali Field Station: Dinosaurs ofertami kupna figur. Guy Gsell postanowił więc wystawić eksponaty na facebookowym marketplace.

Dinozaury do wzięcia. Są ogromne i kosztują fortunę

Jeśli ktoś marzył o własnym dinozaurze w ogrodzie – teraz ma szansę spełnić to marzenie. Trzeba tylko mieć miejsce… i trochę gotówki. Na Facebook Marketplace wystawiono 25 figur – od młodego triceratopsa po majestatycznego T-Rexa. Najdroższym dinozaurem jest apatozaur o wysokości niemal 23 metrów, którego wartość wynosi 2 860 dolarów (około 10 370 zł). Jak informuje właściciel parku Guy Gsell, zainteresowanie jest ogromne. Zgłaszają się muzea, ogrody zoologiczne, a także prywatni kolekcjonerzy z całych Stanów Zjednoczonych. Chętnym nie przeszkadza nawet to, że będą musieli zdemontować i przetransportować eksponaty na własny koszt. Park planuje dać pierwszeństwo zakupu osobie lub firmie, która jest w stanie kupić wszystkie dinozaury, a nie tylko jednego lub dwóch.

ZOBACZ TEŻ: Przeleżał pod lodem ponad 5 tys. lat. Dziś niczym największy celebryta, przyciąga turystów, którzy chcą zobaczyć tajemniczego człowieka z lodu