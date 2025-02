Zrób to na początku marca przed wsadzeniem pomidorów do gruntu, a będą rosły jak szalone. Latem będziesz mieć krzaczki pełne pomidorów. Rozsada roślin

Dolina Schnalstal doskonale znana narciarzom jest nie tylko miejscem rekreacji, sportowych i zmagań czy baśniowych krajobrazów, to także świadek historii, która sięga ponad pięciu tysięcy lat wstecz. Do Tisenjoch, w którym odkryto ciało Ötziego, a także Muzeum Archeologiczne Południowego Tyrolu w Bolzano, gdzie znajduje się mumia, przyjeżdżają tysiące podróżników, którzy chcą poznać historię człowieka lodu.

Przeleżał pod lodem ponad 5 tys. lat. Dziś niczym największy celebryta, przyciąga turystów, którzy chcą zobaczyć tajemniczego człowieka z lodu

Był 19 września 1991 roku, kiedy Erika i Helmut Simonowie, turyści z Niemiec przeprawiali się przez lodowiec. Podczas wędrówki natknęli się na wystające z lodu ciało. Ekipa ratunkowa z Austrii podjęła próbę wydostania go z lodowca, co udało się dopiero po kilku dniach. Początkowo służby sądziły, że to zwłoki turystów sprzed kilku ostatnich lat. Jednak podczas badań, naukowcy z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Innsbrucku, ustalili, że mumia ma ponad 5000 lat.

- To niezwykłe odkrycie doprowadziło do sporu dyplomatycznego między Włochami a Austrią. Mumia Ötziego początkowo trafiła do Włoch – do Muzeum Archeologicznego Południowego Tyrolu w Bolzano, czyli stolicy regionu. Austriacy jednak twierdzili, że powinna być eksponowana w ich kraju, gdyż pochodzi z Alp Ötztalskich, które geograficznie należą do Austrii. Spór przyciągnął międzynarodową uwagę, a ostatecznie Człowiek Lodu pozostał w muzeum w Bolzano, jednak oba kraje mają dostęp do danych naukowych i wyników badań – czytamy w komunikacie prasowym Południowego Tyrolu.

Południowy Tyrol. Wycieczka śladami Ötziego w Schnalstal

Muzeum Archeologiczne Południowego Tyrolu w Bolzano to miejsce, w którym można zobaczyć Ötziego z bliska. Wystawa obejmuje nie tylko jego mumię, ale także liczne artefakty znalezione przy nim, takie jak narzędzia, odzież i broń. Wszystkie te przedmioty pomagają odwiedzającym zrozumieć życie Ötziego i jego codzienne zajęcia. Ötzi jest jedną z najlepiej przebadanych mumii w historii. Naukowcy przeanalizowali jego grupę krwi, tatuaże, ostatni posiłek oraz szereg problemów zdrowotnych, takich jak próchnica, zwyrodnienia stawów, nietolerancja laktozy, wrzody, borelioza i miażdżyca. Ostatecznie ustalono, że Ötzi zginął gwałtowną śmiercią, prawdopodobnie z powodu strzały, która przeszyła jego tętnicę w jamie klatki piersiowej.

- Miejsce, w którym żył ten pradawny wędrowiec, wciąż nie jest dokładnie określone, ale na pewno został odnaleziony w wysokogórskich rejonach doliny Schnalstal, poniżej szczytu Similaun na Tisenjoch. Gdyby ciało Ötziego znajdowało się 93 metry dalej, to stałoby się austriackim znaleziskiem – taka odległość dzieli je od obecnej granicy – tłumaczą pracownicy biura prasowego Południowego Tyrolu.

Warto wybrać się na wędrówkę po Alpach Ötztalskich, gdzie odkryto Ötziego. Wspinaczka na lodowiec Similaun czy zwiedzanie Parku Narodowego Gruppo di Tessa to doskonałe okazje, by poczuć bliskość natury i podziwiać malownicze krajobrazy. A przy okazji wizyty w Muzeum Archeologicznym w Bolzano warto również odwiedzić inne atrakcje miasta i jego okolic. Malowniczo położony na wzgórzu zamek Runkelstein gwarantuje przepiękne widoki na okolicę i skrywa XIV-woeczne freski przedstawiające sceny z życia rycerskiego. Gotycka Katedra św. Marii: w sercu Bolzano zachwyca architekturą oraz bogato zdobionymi wnętrzami. Z kolei na głównym placu — Plac Walthera — można poczuć niesamowitą atmosferę miasta i skosztować regionalnych specjałów w jednej z licznych kawiarni i restauracji.

