Open’air 2025 jak dojechać na koncerty w Gdyni? Przeczytaj, bo szykują się zmiany w organizacji ruchu, będą korki i możesz nie zdążyć na koncert najważniejszej gwiazdy

Open’er 2025 to wyjątkowe wydarzenie, które przyciąga tysiące fanów muzyki. W tym roku na scenie na lotnisku Gdynia-Kosakowo wystąpią m.in.: Gracie Abrams, Massive Attack czy Linkin Park. W czasie trwania festiwalu w Gdyni pojawi się sporo utrudnień komunikacyjnych. Dlatego warto sprawdzić zawczasu, jak poruszać się po mieście, by zdążyć na koncerty ulubionych artystów.

Open’er Festival 2025 Gdynia-Kosakowo. Jak dojechać na Open’era? Najprostszy dojazd

Jeśli nie spędzasz czasu na polu namiotowym i w ciągu dnia zwiedzasz Trójmiasto, a na miejsce festiwalu wybierasz się, dopiero gdy rozpoczynają się koncerty, szykuj się na utrudnienia. Choć wydaje się, że najprościej byłby pojechać Boltem, Uberam albo zwykłą taksówką, to niestety może to się skończyć przegapieniem koncertu. W trakcie festiwalu tworzą się ogromne korki, a na czas jego trwania taksówki nie będą mogły poruszać się buspasem na estakadzie Kwiatkowskiego oraz na ul. Kwiatkowskiego w zakresie od ul. Janka Wiśniewskiego do ul. płk. Dąbka. Dlatego najwygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z komunikacji publicznej, która w mieście działa bez zarzutu. Tym bardziej że festiwalowe autobusy są darmowe. Linia OF będzie kursowała z dworca Gdynia Główna do przystanku Wąwóz Ostrowicki przy wejściu od ul. Zielonej lub do przystanku Kosakowo. W dniach 2-5 lipca autobusy będą jeździły od godz. 8:00 do ok. 6:00 dnia następnego. Z festiwalowych autokarów można skorzystać po okazaniu biletu lub opaski festiwalowej. Autobusy te dojeżdżają do przystanku. Na miejsce festiwalu można także dojechać autobusami miejskimi linie: 109, 209, 309, N10 dojeżdżają do Wąwozu Ostrowickiego. Natomiast linie: 105, 146, 165, 173, N65 do Kosakowa.

Open’er Festival 2025 Gdynia-Kosakowo. Gdzie zaparkować auto? Ceny parkingów

Jeśli zdecydujemy się przyjechać na festiwal swoim samochodem, będzie można skorzystać ze specjalnych parkingów od strony Kosakowa. Ceny wahają się od 25 do 100 zł w zależności od pojazdu. Wygodniej będzie jednak zostawić auto w centrum i przesiadka do autobusu. Korki mogą zepsuć całą zabawę. Przy wejściach dostępne są darmowe parkingi rowerowe. Co ważne, na teren festiwalu nie będzie można wejść z hulajnogą.

Open’er Festival 2025 Gdynia-Kosakowo. Zmiana organizacji ruchu w Gdyni

Jak informują lokalne służby, w trakcie trwania festiwalu można spodziewać się wzmożonego ruchu na ulicach Derdowskiego i Wiejskiej. Puccy policjanci zalecają objazd na Suchy Dwór, by sprawnie poruszać się w czasie trwania imprezy. Wjazd na Opener Festiwal przez Pogórze- Suchy Dwór- Dębogórze- Kosakowo.

- Mieszkańcy osiedli, między ulicami Derdowskiego i Wiejską, proszeni są o wjazd i wyjazd od strony ul. Pułkownika Dąbka. Puccy policjanci zalecają przejazd z Rumi do Kosakowa ul. Rumską. Do Mechelinek i Rewy także przez Rumię ul. Rumską — informuje Pomorska Policja.

Open’er Festival 2025 Gdynia-Kosakowo. Jak dojechać na lotnisko pociągiem?

W trakcie trwania Open'era pojawią się nie tylko dodatkowe autobusy, ale także nocne kursy pociągów SKM. Od godz. 23 do 5 będzie można skorzystać z 27 dodatkowych składów SKM - 7 w relacji Gdańsk Główny - Wejherowo - Gdańsk Główny oraz 20 w relacji Gdańsk Główny - Gdynia Cisowa - Gdańsk Główny.

