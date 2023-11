Pełnia listopad 2023. Czy Mroźny Księżyc jest zapowiedzią zmian w pogodzie? Sprawdź, kiedy jest najbliższa pełnia Księżyca i co oznacza jej nazwa

Uczty na Titanicu były wystawne jak na królewskim dworze. Pasażerowie pierwszej klasy jedli dania, o których wielu może pomarzyć. Co znalazło się w menu na kilka dni przed katastrofą?

To jedli pasażerowie Titanica

Pełnia księżyca wypada średnio co 29,5 dni. W listopadzie 2023 będziemy mogli obserwować Srebrny Glob pod koniec miesiąca. Najpopularniejszą nazwą tego zjawiska w listopadzie jest Pełnia Bobrzego Księżyca. Jednak wśród innych określeń są także takie, które zwiastują zimę.

Pełnia listopad 2023. Czy Mroźny Księżyc jest zapowiedzią zmian w pogodzie?

Nasz ziemski satelita od lat fascynuje ludzkość. Jego cykle służyły niegdyś jako pewnego rodzaju kalendarz, ustalający mijające lata, ale również pory polowań czy zbiorów. Dlatego starożytne kultury nadawały każdej pełni inną nazwę, nawiązującą do specyficznego w danym okresie zachowania fauny i flory. Pełnia Księżyca w listopadzie określana jest jako Mroźny Księżyc lub Ciemny Księżyc. Te nazwy pochodzą od warunków pogodowych – szybko zapadającą noc i temperatury, które zwiastują zimę. Jednak to, że na niebie pojawi się Mroźny Księżyc, nie oznacza, że w tym dniu zapanuje mroźna aura. Długoterminowe prognozy na listopad mówią o chłodzie, ale i tak jedenasty miesiąc 2023 roku ma być cieplejszy niż w ubiegłych latach. Innym określeniem listopadowej pełni jest Pełnia Bobrzego Księżyca. Podobnie, jak inne nazwy, tak i ta jest związana z naturą oraz działalnością człowieka. Rdzenni Amerykanie w listopadzie zastawiali pułapki na bobry. Jednak nazwa tego Księżyca mogła nawiązywać również do zwiększonej aktywności bobrów budujących zimowe zapory.

Pełnia listopad 2023. Kiedy jest pełnia Mroźnego Księżyca i jak ją obserwować?

Pełnia Księżyca w listopadzie 2023 wypada 27 dnia miesiąca. Najbardziej okazały nasz naturalny satelita będzie około godziny 10:16. Jednak, przy dobrej pogodzie oraz bezchmurnym niebie Srebrny Glob będzie widoczny gołym okiem z każdego miejsca w Polsce także wieczorem. Do obserwacji nie będzie nam potrzebny teleskop ani inny profesjonalny sprzęt. Niemniej jeśli chcemy zrobić dobre zdjęcia najlepiej obserwować Księżyc za miastem, z terenów wolnych od sztucznego światła. Teleskop, lornetka i dobry aparat mogą pomóc w uzyskaniu dobrego rezultatu. Księżyc będzie dobrze widoczny także dzień wcześniej po zmroku.

