Region Emilia Romania to nieodkryta perła wśród włoskich destynacji turystycznych, znana tylko częściowo. Podróżujący, wybierając się na swoją „pierwszą włoską wyprawę", zazwyczaj trafiają do głównych miast turystycznych takich jak Rzym, Florencja czy Wenecja. Nie zawsze wiedząc, że pomiędzy Florencją a Wenecją, przejeżdżają przez Bolonię, centrum północno-środkowych Włoch. Emilia Romania to miejsce, gdzie historia, sztuka, kultura i kuchnia tworzą wyjątkową mieszankę. Bogactwo krajobrazu od Apeninów po urodzajne równiny dodaje uroku temu regionowi, czyniąc go fascynującym miejscem do zwiedzania.

Pomysł na urlop we Włoszech. 9 najważniejszych wydarzeń w Emilii Romanii w 2024 roku

1. Sun & Beach / Słońce i plaża na Wybrzeżu Adriatyckim — Riwiera Adriatycka

W 2024 roku będą dostępne nowe bezpośrednie połączenia do Forli z Katowic, Rimini z Krakowa i Warszawy oraz z Wrocławia do Bolonii. W regionie znajduje się aż 110 km plaż od Lidi di Ferrara do Cattolica przez Cervię, Cesenatico, Rimini i Riccione, które słyną ze złocistego piasku, błękitnej wody Adriatyku. Wiele z nich jest dostosowanych tematycznie do zróżnicowanych wymagań turystów, dając im możliwość spędzania urlopu w ich ulubiony sposób, również z czworonożnymi przyjaciółmi. W ciągu ostatniej dekady plaże i wiele elementów infrastruktury, takich jak hotele i połączenia komunikacyjne, znacznie poprawiły standard i zyskały na renomie. Aktualnie w Rimini znajdują się hotele 5* i 4* oraz nowe kurorty — Milano Marittima, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico. W Riccione i Rimini powstały również nowoczesne wersje kempingów, czyli glampingi takie jak Villagio del sole.

2. Motoryzacja — Motor Valley: Modena — Bolonia

Miłośnicy szybkich speedsterów dostają błysku w oczach, gdy usłyszą o włoskich markach premium w przemyśle motoryzacyjnym. Jej Eldorado to Emilia Romania — region, w którym pasja, talent i zdolności przedsiębiorcze sprawiły, że powstały tu fabryki ekskluzywnych marek takich jak: Ferrari, Lamborghini, Maserati, Dallara, Pagani i Ducati, które mają swoje warsztaty na łagodnie falujących wzgórzach Modeny i Bolonii. Podczas wydarzenia Motor Valley Fest, które rozpocznie się 2 maja 2024 roku, uczestnicy mają okazję na żywo podziwiać te dzieła motoryzacji. Niedługo po ekscytującym Motor Valley Fest, pasjonaci wyścigów mają kolejną okazję do zanurzenia się w świat motosportu podczas corocznego Grand Prix Emilia Romania. Wydarzenie odbędzie się 17-19 maja na historycznym torze wyścigowym Imola koło Bolonii, którego długość wynosi 4,9 km, a liczba okrążeń wyścigu 63.

3. Zwiedzanie Modeny śladami słynnego Enzo Ferrari

Aby uczcić premierę filmu „Ferrari”, którego bohaterem jest Enzo Ferrari — wizjoner stojący za jedną z najbardziej kultowych marek samochodów sportowych na świecie. Emilia Romania wzywa fanów motoryzacji i poszukiwaczy przygód do zwiedzenia Modeny jego śladami. Na entuzjastów czeka masa przygód, od jazdy próbnej na torze wyścigowym Imola i nauki jazdy na torze Varano Melegari po zwiedzanie dwóch muzeów Ferrari.

Wydarzenia motoryzacyjne: maj – październik 2024:• Motor Valley – serce i kolebka włoskich, luksusowych marek motoryzacyjnych.• Motor Valley Fest: 02-05 maja.• Oldtimer targi w Bolonii: 26-29 października (przeniesione z Padwy)

Wyścig rowerowy Tour de France — Rimini 29.06.2024Tour de France to najważniejsze zawody kolarskie na świecie, które w tym roku rozpoczną się we Włoszech. Pierwsze trzy etapy wydarzenia odbędą się w regionie Emilia Romania: Florencja-Rimini (29.06), Cesenatico-Bolonia (30.06) i Piacenza-Turyn (01.07).

4. Wydarzenia kulturalne:

• Otwarcie nowego muzeumWiosną odbędzie się otwarcie nowego muzeum w Pałacu Guiccioli, które jest poświęcone Lordowi Byronowi, wybitnemu angielskiemu poecie, który niegdyś zamieszkiwał w malowniczej Rawennie.

• Odnowione kino Modernissimo w BoloniiKultowe podziemne kino Modernissimo w Bolonii, które powstało w 1914 roku, niedawno zostało odrestaurowane i ponownie otwarte. Kino jest urządzone w stylu liberty i zachowało do dzisiaj swój oryginalny urok z początku XX wieku.

5. Jedzenie

Emilia Romania jest również nazywana „krainą wielkich kucharzy”. Tutejsze produkty regionalne i wino są znane na całym świecie. Restauracja „La Francescana" Massimo Bottury, uznana za najlepszą na świecie, znajduje się właśnie w Modenie! W regionie wytwarzane są aż 44 produkty, których pochodzenie i jakość potwierdzono włoskimi oznaczeniami DOP lub DOC. Dzięki temu każda wizyta w tym miejscu to niezwykła kulinarna podróż do krainy serów, mięs, makaronów i win. Odwiedzający mają okazję wyruszyć w podróż przez malownicze wioski oraz pełne dzieł sztuki miasta regionu, leżące wzdłuż drogi wybudowanej jeszcze w czasach rzymskich — Via Emilia, i skosztować wszystkich miejscowych przysmaków począwszy od musującego wina Lambrusco w Modenie, poprzez Parmigiano Reggiano, aż po Prosciutto di Parma.

6. Szlak winiarski Emilia Romania

Trasa rozpoczyna się w urokliwej miejscowości Bertinoro, znanej jako „miasto wina", a kończy w Dozzie, gdzie znajduje się winiarnia Emilia Romania. Szlak prowadzi przez urokliwe tereny, ukazując nie tylko piękno krajobrazu, ale także bogactwo tradycji winiarskich tego regionu. Podczas wizyty w malowniczych winnicach, miłośnicy wina mogą spotkać się z lokalnymi ekspertami oraz rozkoszować się degustacją.

Marzec – październik 2024

• Ekskluzywne ośrodki winiarskie w całej Emilii Romanii od Piacenzy po Rimini.

Sztuka i kuchnia- Festiwal jedzenia Al Meni w Rimini

11. edycja festiwalu Al Mèni odbędzie się czerwcu (końcówka drugiego tygodnia – data będzie jeszcze potwierdzona) w Rimini. Podczas imprezy przygotowywane będą przepyszne dania przez 12 najlepszych międzynarodowych szefów kuchni z regionu Emilia Romania. A wszystko odbędzie się w cyrkowym namiocie w sercu Rimini, w którym „gwiazdkowi” kucharze gotują dla publiczności. To niepowtarzalna okazja, żeby spróbować lokalnych przysmaków w wydaniu włoskich mistrzów kuchni. Organizatorem wydarzenia jest Massimo Bottura, słynny, włoski szef kuchni. Wszyscy, którzy kierują się zasadą „przez żołądek do serca” po doświadczeniu Al Mèni, muszą liczyć się z faktem, że mogą na dłużej zabawić w Rimini i zakochać w Emilii Romanii.

7. Przenieś się w czasie i poznaj średniowieczne zabytki: Piacenza i Parma

Wśród 33 zamków i twierdz w rejonie Piacenzy i Parmy, szczególnie warto zobaczyć zamek Bardi i Torrechiara. Pierwszy z nich to średniowieczna warownia położona na wzgórzu prowincji Parmy. Znany jako „Zamek muzeów”, ponieważ w fortecy znajduje się ich aż sześć. Ciekawostką jest fakt, że zamek został wyróżniony przez CNN Travels wśród 15 najciekawszych miast na wzgórzach i lokacji w Europie. Drugi z nich jest usytuowany na szczycie skalistego wzgórza u bram Val Parma, należy do najlepiej zachowanych zamków we Włoszech. Od 100 lat jest włoskim zabytkiem narodowym. Zamek Torrechiara często był wykorzystywany w kinematografii. Obydwie budowle są cennymi zabytkami i turystycznymi atrakcjami regionu, które zdecydowanie trzeba zobaczyć na żywo, zwłaszcza jeżeli interesujesz się historią, architekturą i kulturą Włoch.

8. Rowerowe i piesze wędrówki „Szlakiem Księstw Sentiero dei Ducati " z Emilii Romanii do Toskanii

Szlak Księstw Sentiero dei Ducati został uruchomiony w 2021 roku i jest uzupełnieniem sieci starożytnych szlaków pielgrzymkowych w regionie. Trasa dzieli się na dwie ścieżki: dla pieszych (160 km) i dla rowerzystów górskich (90 km) - obie rozpoczynają się w malowniczej wiosce Quattro Castella, a kończą w starożytnym porcie Luni (Toskania). Droga obejmuje najbardziej spektakularne zakątki północnych Apeninów, przecinając winnice, zamki, starożytne kościoły, kamienne wioski, strumienie i lasy bukowe.

9. 19. edycja festiwalu Notte Rosa — wzdłuż całego Wybrzeża Adriatyckiego Romanii - 5-7 lipca 2024

Letni festiwal Notte Rosa, który od lat stanowi kwintesencję włoskiej rozrywki letniej, w tym roku odbędzie się w nowej odsłonie (szczegóły zostaną podane w najbliższych miesiącach). Bezpłatne koncerty, wystawy i różnorodne wydarzenia na plażach od Lidi di Ferrra do Cattolica to tylko niektóre z atrakcji, które przyciągają tłumy z całego kraju. Festiwal wyróżnia charakterystyczny różowy kolor, który dominuje na całym wybrzeżu o imponującej długości 110 km i symbolizuje atmosferę radości, romantyzmu i beztroski.