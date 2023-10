Słońce będzie wyglądało jak skarb z „Władcy Pierścieni". Gdzie i kiedy obserwować zaćmienie Słońca w październiku 2023?

Kiedy jest Dzień Dziewczyn 2023, skąd pochodzi to święto i co kupić na prezent? Sprawdź wszystko o Międzynarodowym Dniu Dziewczynek

Zaćmienie Słońca to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych. 14 października 2023 będziemy świadkami obrączkowego zaćmienia Słońca. - „Jak sama nazwa wskazuje, zamiast Słońca można ujrzeć wtedy świetlisty krąg, obrączkę i nie robi się całkiem ciemno” - mówi w rozmowie z PAP astronom Jerzy Rafalski z Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium w Toruniu.

Obrączkowe zaćmienie Słońca 2023. Co to za zjawisko?

Do zaćmienia Słońca dochodzi wtedy, gdy tarcza Księżyca zasłania tarczę słoneczną. W zależności od stopnia za zasłonięcia tarczy możemy mieć do czynienia z całkowitym, częściowym, obrączkowym lub hybrydowym zaćmieniem. Jak tłumaczy astronom Jerzy Rafalski orbita, po której Księżyc krąży wokół Ziemi, jest lekko eliptyczna. Dlatego Księżyc czasem się do Ziemi przybliża, a czasem nieco oddala. „Jeżeli jest dalej od Ziemi i wtedy dojdzie do zaćmienia Słońca, to choć Księżyc przechodzi centralnie na tle tarczy Słońca, widzimy, jakby był nieco za mały, by zasłonić ją całą. Tak właśnie powstaje obrączkowe zaćmienie” - wyjaśnia w rozmowie z PAP.

Zaćmienie Słońca październik 2023. Kiedy i gdzie będzie widoczne?

Październikowe zaćmienie Słońca będzie widoczne w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej. Zaobserwują je mieszkańcy niektórych części Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Gwatemali, Belize, Hondurasie, Nikaragui i Panamy. - „Pas zaćmienia, czyli miejsce, gdzie najlepiej będzie widać zaćmienie, będzie przechodziło przez Półwysep Jukatan, a więc Meksyk. Tam na pewno wiele osób uda się na obserwacje pod piramidy Majów, którzy Słońcu poświęcali wiele uwagi. Może to być piękne miejsce do przeżycia tego zjawiska. Z kolei znając Amerykanów, mnóstwo osób pojedzie do Roswell, bo to również symboliczne miejsce, choć dla astronomów bez znaczenia” - opisuje Jerzy Rafalski.

Obrączkowe zaćmienie Słońca 2023 w Polsce. Gdzie oglądać?

Obrączkowe zaćmienie Słońca w Polce będzie można je zobaczyć dopiero w 2075 roku. Jednak tegoroczne zjawisko będziemy mogli obserwować przez Internet. Na oficjalnej stronie NASA, będzie można zobaczyć na żywo, transmisję zjawiska. Relacja w sobotę, 14 października 2023, początek o godzinie 17:30.

ZOBACZ TEŻ: Polskie legendy na trasie jesiennej podróży. Sprawdź tajemnicze miejsca w Polsce owiane magiczną historią

Sonda Obserwowałaś/eś kiedykolwiek zaćmienie Słońca? Tak Nie