Świeża ryba w nadmorskiej smażalni. Jak nie dać się oszukać?

Szum fal, ciepły piasek pod stopami i… zapach świeżo usmażonej ryby unoszący się w powietrzu. Lato nad polskim morzem pachnie i smakuje znakomicie, o ile wiemy, na co zwrócić uwagę. Beztroską letnią atmosferę mogą zakłócić nieuczciwe praktyki, na które narażeni są turyści. Jak nie dać się oszukać i cieszyć się smakiem świeżej, uczciwie podanej ryby?

Świeży dorsz nad morzem. Na co zwrócić uwagę?

Jednym z najczęstszych trików sprzedawców jest podmiana gatunków. Jeśli smażalnia w lipcu lub sierpniu ma w swojej ofercie dorsza bałtyckiego, to najprawdopodobniej ryba pochodzi z mrożonki, albo na naszym talerzu wyląduje w najlepszym wypadku dorsz atlantycki. Czyli taki, który jest dostępny w większości marketów w Polsce. Często zamiast dorsza na talerzu mamy też morszczuka albo pangę. Na świeżego dorsza bałtyckiego możemy liczyć bardzo rzadko. Od 2020 roku obowiązuje zakaz połowu. Zdarza się jednak, że dorsz bałtycki wpłynie do sieci z innymi rybami, nie trzeba go z powrotem wypuszczać do morza. Dlatego, zanim zamówimy ryby, warto zapytać obsługę, skąd pochodzi ryba. Dorsz bałtycki jest delikatny, lekko słodkawy w smaku i jest zdecydowanie mniejszy niż dorsz atlantycki.

Jakie ryby zmawiać latem nad Bałtykiem? Tego szukaj w smażalniach

Jeśli szukasz ryby, która nie była wcześniej mrożona zamów: flądrę, węgorza, łososia bałtyckiego, śledzia lub szprota. To ryby, które można łowić latem, choć to czy na pewno nie będą mrożone, zależy od uczciwości smażalni. W sierpniu warto skusić się także na turbota, wtedy kończy się okres ochronny i ryba znów może być odławiana.

Smażalnie nad morzem. Na co zwrócić uwagę, by nie dać się oszukać?

Wiele smażalni oferuje ryby na wagę, podając cenę za 100 gramów. Brzmi uczciwie? Nie zawsze. Przede wszystkim zwróć uwagę na cenę wyjściową. Często zdarza się, że cena za 100 gramów jest sztucznie zawyżona, a końcowy rachunek przyprawia o zawrót głowy. Dodatkowo ważne jest, aby zobaczyć rybę przed usmażeniem. W ten sposób możesz ocenić jej wielkość i jakość. Poproś o zważenie wybranej ryby i sprawdź, czy waga zgadza się z tym, co widzisz na talerzu. Wiele smażalni zawyża cenę i jakość ryby, serwując ją w grubej panierce. Im więcej jest panierki, tym mniej ryby na talerzu. Dlatego wybieraj sprawdzone smażalnie. Kieruj się opiniami innych klientów, pytaj znajomych o polecenia. Sprawdź ceny, gatunki ryb i sposób podawania. Zapytaj o pochodzenie ryby, sposób przygotowania i wagę przed usmażeniem. Zwróć uwagę na czystość w lokalu, świeżość ryb i zachowanie personelu. Jeśli masz wątpliwości co do jakości lub wagi ryby, nie bój się zgłosić swoich zastrzeżeń. W razie sporu zrób zdjęcie ryby i paragonu. Może to być pomocne w ewentualnej reklamacji.

ZOBACZ TEŻ: Odchudzanie po 50. jest trudne, ale nie niemożliwe. Zawsze jest dobry czas, by zadbać o zdrowie. O to, co powinno się znaleźć w jadłospisie

Lato nad Bałtykiem kusi zapachem świeżej ryby, ale turyści często padają ofiarą nieuczciwych praktyk.

Zwróć uwagę na oferowane gatunki – dorsz bałtycki w lipcu czy sierpniu to często mrożonka lub inna ryba.

Sprawdź, jakie ryby zamawiać latem i jak unikać pułapek cenowych w smażalniach.

Dowiedz się, jak nie dać się oszukać i cieszyć się prawdziwie świeżą rybą nad polskim morzem!