Warszawa w 2025 roku planuje dołączyć do grona miast z największymi jarmarkami bożonarodzeniowymi w Polsce.

Wśród głównych atrakcji znajdzie się diabelski młyn, wesołe miasteczko, Domek Świętego Mikołaja oraz kino pod choinką.

Sprawdź, jak stolica Polski przygotowuje się na świąteczną rywalizację i co czeka odwiedzających!

Jarmark bożenarodzeniowy w Warszawie 2025 – kiedy i gdzie?

Do tej pory jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie odbywał się na starówce. Chociaż dla fanów tego typu atrakcji kilka stoisk z grzanym winem, jedzeniem i rękodziełem, trudno było nazwać jarmarkiem na miarę stolicy. Warszawiacy od lat marzyli o świątecznym miasteczku inspirowanym najpiękniejszymi jarmarkami takimi jak np. w Berlinie, Wrocławiu czy Gdańsku. W tym roku miłośnicy magicznej świątecznej atmosfery będą mogli doświadczyć jej na Placu Defilad przy Pałacu Kultury. Jarmark rozpocznie się 28 listopada 2025 i potrwa do 1 stycznia 2026.

Jarmark bożonarodzeniowy w Warszawie 2025. Godziny otwarcia

Jarmark świąteczny na Placu Defilad będzie otwarty każdego dnia, łącznie ze świętami. Od poniedziałku do czwartku oraz w niedziele można go odwiedzić od 11:00 do 21:00. W piątek i sobotę będzie czynny do godziny 22. W Wigilię ostatnie zakupy zrobimy od 10:00 do 16:00. W pierwszy i drugi dzień świąt będzie można korzystać z atrakcji od 12:00 do 21:00. Natomiast w sylwestra stoiska będą czynne od 11:00 do 21:00, w Nowy Rok od 12:00 do 17:00.

Wstęp na jarmark jest bezpłatny, płatne są jedynie wybrane atrakcje.

Jarmark bożonarodzeniowy na Placu Defilad w Warszawie 2025 - atrakcje

Na odwiedzających czeka ponad sto drewnianych domków z rękodziełem, dekoracjami i regionalnymi przysmakami. Nie zabraknie grzanego wina i gorącej czekolady, a także kolęd i światełek. Jedną z największych (dosłownie) atrakcji będzie diabelski młyn o wysokości 55 metrów z widokiem na rozświetlone centrum miasta. Pojawi się także wesołe miasteczko z klasyczną wenecką karuzelą, a także choinko-karuzela. Na placu stanie także Domek Świętego Mikołaja, scena z koncertami, warsztatami i akcjami charytatywnymi, a także kino pod choinką. Seanse zaplanowano we wtorki i soboty. Soboty zarezerwowane są dla najmłodszych. Filmy będą wyświetlane od 12:00. W programie: 29.11 – „Magiczne Święta Kacpra i Emmy”; 06.12 – „Paddington;” 13.12 – „Zima Mamy Muu”; 20.12 – „Gwiazdka Klary Muu”; 27.12 – „Flow”. We wtorki kino pod choinką staruje o 18:00. W programie: 02.12 – „Amelia”; 09.12 – „Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać Święta?”; 16.12 – „Kochajmy się od święta”; 23.12 – „Green Book”, 30.12 – „Za rok o tej porze”.