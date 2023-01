To się przyda podczas ferii zimowych!

Tryb parkingowy to jedna z najistotniejszych dodatkowych funkcji, jakie może nam zaoferować kamera samochodowa. Obserwuje ona otoczenie naszego auta podczas postoju i uruchamia nagrywanie, gdy wyczuje wstrząs lub ruch w zasięgu widzenia obiektywu. W zależności od ceny kamery samochodowej, tryb parkingowy można podzielić na pasywny i aktywny.

Tryb pasywny

Tryb parkingowy pasywny spotyka się zwykle w wideorejestratorach z niższej półki cenowej. Taka kamera posiada wbudowany czujnik G-sensor (czujnik przeciążeń). Po wyłączeniu silnika wideojerestrator przechodzi w tryb czuwania, jednak G-Sensor jest cały czas aktywny i reaguje na wstrząsy, np. spowodowane uderzeniem czy nawet mocniejszym trzaśnięciem drzwi samochodu stojącego obok. Niektóre firmy, np. Mio, zaopatrują swoje kamery oddzielną regulacje czułości dla trybu parkingowego i oddzielna dla trybu jazdy, dzięki czemu podczas postoju czułość czujnika jest zwiększona. Gdy G-Sensor wykrywa wstrząs, po ok. 5 sekundach kamera wybudza się z trybu czuwania i rozpoczyna nagrywanie filmu. W pasywnym trybie parkingowym czuwanie G-Sensora, reakcja na wstrząs oraz nagrywanie odbywa się dzięki energii płynącej z baterii wbudowanej w kamerę. Oznacza to, że czas ten jest ograniczony pojemnością akumulatora i starczy na kilkanaście uruchomień.

Przykładem kamery, która posiada pasywny tryb parkingowy jest Mio MiVue C545. Oprócz tego wideorejestrator ten nagrywa w jakości Full HD 1080p przy 60 kl./s, posiada szeroki kąt widzenia 140o oraz tryb HDR. Wszystko to w atrakcyjnej cenie 399 zł.

Warto dodać, że podobnie jak wszystkie inne kamery Mio z trybem pasywnym, model MiVue C545 może także korzystać z aktywnego trybu parkingowego.

Zobacz także: Te szlachetne perfumy są tanim zamiennikiem legendarnego zapachu, którego używa Julia Wieniawa. Kosztują kilka razu mniej. Idealne dla dojrzałej kobiety o duszy romantyczki

Tryb aktywny

Kamera z aktywnym trybem parkingowym do działania potrzebuje arapteru zasilania parkingowego z akumulatora pojazdu, niezależnego od pracy silnika w samochodzie. Takim adapterem jest zasilacz trybu parkingowego, np. Mio MiVue SmartBox III. Urządzenie to posiada zabezpieczenie przed jego rozładowaniem, a po wyłączeniu zapłonu wysyła sygnał do kamery o przejściu w tryb parkingowy. Zapobiega też rozładowaniu się akumulatora w aucie. Dzięki temu czas czuwania kamery ograniczony jest jedynie pojemnością akumulatora samochodu. Kamera z takim trybem posiada detekcję ruchu i wstrząsów z oddzielną, wielostopniową regulacją – dzięki temu nagrywanie awaryjne rozpoczyna się nawet 5 sekund przed zdarzeniem!

W tryb aktywny wyposażona jest przednia kamera w zestawie Mio MiVue C588T. Model ten nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD 1080p i ostrzega kierowcę przed odcinkowym pomiarem prędkości i fotoradarach. Jej cena to 849 zł.

Tryb poklatkowy

Kolejnym trybem parkingowym, jaki możemy spotkać w kamerach samochodowych to timelapse, nazywany też trybem poklatkowym. Kamera w tym trybie wykonuje zdjęcie np. co 1 sekundę, niezależnie od zdarzeń, a następnie składa zdjęcia w film poklatkowy. Ma to na celu oszczędzenie przestrzeni na karcie pamięci, ale wiąże się z utratą szczegółów zdarzenia w porównaniu do pozostałych trybów parkingowych. W kamerach Mio tryb timelapse jest połączony z trybem aktywnym i zapisuje dodatkowo 20 sekund pliki ze zdarzeniami). Przykładem takiej kamery jest model Mio MiVue 886, która dodatkowo nagrywa obraz w rozdzielczości 4K, posiada tryb aktywnego HDR oraz sensor 1/1.8 i rzeczywisty kąt widzenia wynoszący aż 160O. Jej cena to 1099 zł.

i Autor: Materiały prasowe Mio