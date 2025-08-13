W jakie góry można wyruszyć z psem? Oto 7 szlaków w polskich górach, na które możesz zabrać swojego pupila

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2025-08-13 13:09

Zastanawiasz się, czy zabrać psa na wakacje, czy zostawić go pod opieką? Owszem wycieczka w góry z czworonogiem nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, niemniej są szlaki przystosowane do takich wędrówek. Znajdziesz je m.in. w Beskidach.

Góry z psem? Szczyrk na Was czeka

Autor: Materiały prasowe Szczyrk
  • Planujesz górskie wędrówki, ale nie wiesz, czy możesz zabrać ze sobą psa? Nie wszystkie szlaki są dostępne dla czworonogów.
  • Odkryj 7 psich tras w Beskidach, które pozwolą Ci cieszyć się górami razem ze swoim pupilem!
  • Sprawdź, które szlaki są idealne na wspólne spacery, a także dowiedz się, gdzie Twój pies będzie mógł bezpiecznie odpocząć i schłodzić się w potoku.

Czy i gdzie można pójść w góry, zabierając ze sobą psa? W Polsce wiele parków narodowych pozwala na spacery z czworonogami, jednak nie wszędzie jest to możliwe. Nie zawsze pójście w wysokie góry jest też dobre dla naszego pupila, dlatego warto zastanowić się, dokąd ruszyć, by wędrówka była bezpieczna i przyjemna. Jednym z takich miejsc jest Szczyrk. Miasto zachęca do aktywnego wypoczynku, bez konieczności zostawiania psa w domu lub hotelu.

Polskie góry z psem. Trasy w Beskidach

  1. Z centrum na Klimczok przez Sanktuarium „Na Górce" - trasa zaczyna się w sercu Szczyrku i prowadzi malowniczą ulicą Wczasową do Sanktuarium „Na Górce" z objawieniami i źródełkiem. Dalej, niebieskim szlakiem przez Osiedle Podmagura, dotrzesz na Klimczok, podziwiając widoki na pasmo Skrzycznego. Pamiętaj o przerwach na wodę i odpoczynek dla psa.
  2. Okrężna trasa na Klimczok - z centrum ulicami Beskidzką i Górską dojdziesz do końca Szczyrku Biłej. Tam włącz się na zielony szlak na Klimczok, górę zbójnika Klimczoka. Ze szczytu zejdź niebieskim szlakiem do Sanktuarium na Górce, a następnie ulicą Turystyczną do centrum.
  3. Na Skrzyczne z dolnej stacji kolei - z rynku w Szczyrku, przez mostek na Żylicy, dotrzesz do ulicy Leśnej. Zielonym szlakiem wejdziesz na Skrzyczne, najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego. Wracaj niebieskim szlakiem do dolnej stacji kolei.
  4. Deptak nad Żylicą – spacer w centrum. Idealna opcja dla tych, którzy chcą połączyć spacer z kawą lub przekąską. Deptak nad Żylicą to ścieżka wzdłuż rzeki, idealna dla rodzin z dziećmi i psami. W upalne dni można schłodzić nogi i łapy w potoku. Znajdziesz tu restauracje, kawiarnie i place zabaw.
  5. Na Malinowską Skałę z Białego Krzyża: Z Przełęczy Salmopolskiej (Biały Krzyż) krótki odcinek dzieli Cię od Malinowskiej Skały. To najłatwiejsza trasa na ten szczyt, idealna dla turystów z psami. Dalej udaj się na Skrzyczne, podziwiając malownicze widoki. W Schronisku PTTK Skrzyczne zregeneruj siły, a następnie wróć zielonym szlakiem do centrum Szczyrku. (Dojazd na Przełęcz Salmopolską autobusem lub samochodem).
  6. Do Sanktuarium „Na Górce" i z powrotem. Łatwiejsza wersja trasy numer 1. Z centrum ulicą Wczasową do Sanktuarium, skąd roztaczają się widoki na Skrzyczne i Skalite. Powrót ulicami Wrzosową i Górską.
  7. Na Kotarz z Białego Krzyża - z parkingu obok Białego Krzyża czerwonym szlakiem na Kotarz. Trasa jest łatwa i idealna dla rodzin z psami i dziećmi. Na szczycie znajduje się Ołtarz Europejski. Dalej trasa prowadzi przez Przełęcz Karkoszczonkę, a następnie ulicą Pasterską (z prywatnym schroniskiem Chata Wuja Toma) do Szczyrku Biłej i centrum.

