Wino z przypadku, czyli o tym, jak powstaje madera

Agnieszka Morawska
Agnieszka Morawska
2026-02-22 18:34

Dla Madery wiek ma znaczenie, ale rocznik się nie liczy. Wino, które swój smak zawdzięcza przypadkowi, dziś powstaje z pełną świadomością. Różni się od porto i sherry, a żeby spróbować tych najwspanialszych i niekoniecznie najdroższych, trzeba to zrobić na Maderze, albo liczyć na prezent od znajomych, którzy odwiedzą wyspę wiecznej wiosny.

Madera - wino, które powstawało przez przypadek

Portugalczycy zasiedli Maderę w XV wieku, szybko okazało się, że może być ona przystankiem na dłuższych morskich trasach. Marynarze zaopatrywali się tu m.in. w wino i ruszali dalej. Wraz z rozwojem handlu atlantyckiego, szczególnie z koloniami angielskimi w Ameryce Północnej i Indiami Zachodnimi, pojawiła się potrzeba zwiększenia jego trwałości. Winiarze zaczęli więc dodawać destylat winny (aguardente vínica), aby zapobiec zepsuciu wina podczas długich rejsów. Beczki z winem płynęły z Madery do kolonii i z powrotem, przekraczając równik. Wysoka temperatura i ruch statku powodowały utlenienie i przyspieszone dojrzewanie. Okazało się, że wino nie tylko wytrzymuje podróż, ale zdecydowanie na niej zyskuje. Dzięki rejsom wino było bardziej skoncentrowane, nabierało aromatów karmelu, orzechów i suszonych owoców. Dlatego Portugalczycy latami praktykowali metodę „vinho da roda", czyli wysyłali beczki z winem w podróż, by poprawić jego jakość. Dziś maderę produkuje się w podobnych warunkach, ale bez dalekich podróży.

Jak powstaje madera?

Na Maderze winne krzewy rosną na tarasach podpartych kamiennymi murami, często na stromiznach. Sąsiedztwo Atlantyku także ma tu znaczenie. W powietrzu czuć sól, a wilgotność bywa wysoka. Takie warunki sprzyjają wysokiej kwasowości, a bez niej madera nie byłaby tak wyjątkowa. Klimat i siedlisko to jedno, ale w przypadku madery, najważniejsze jest to, co dzieje się z owocami po zbiorze.

Każde wino powstaje poprzez fermentację moszczu (soku) z winogron. To proces, w którym drożdże zjadają cukier zawarty w soku i przekształcają go w alkohol oraz dwutlenek węgla. W zależności od stylu, jaki chcemy uzyskać, proces ten przebiega różnie. W przypadku win wytrawnych i półwytrawnych fermentacja jest prowadzona niemal do końca, zanim doda się spirytus (aguardente vínica). W winach słodszych proces fermentacji przerywa się wcześniej, właśnie poprzez dodanie mocnego alkoholu. Dzięki temu w winie zostaje więcej naturalnego cukru resztkowego. Na tym etapie madera nie różni się zasadniczo od innych win wzmacnianych. Swojego wyjątkowego smaku nabiera w kolejnym etapie.

Madera zaprzecza wszystkiemu, co ogólnie wiemy o winie. Z założenia powinno ono leżakować w ciemnych chłodnych piwnicach, bez wahań temperatury. Jednak w przypadku madery jest zupełnie inaczej. Jak pisaliśmy wyżej, dawniej beczki z winem płynęły z Madery do kolonii i z powrotem, przekraczając równik. Wysoka temperatura i ruch statku powodowały utlenienie i przyspieszone dojrzewanie. „Dziś efekt ten odtwarza się na dwa sposoby: estufagem i canteiro, czyli kontrolowane gotowanie i cierpliwe starzenie” – mówi przewodniczka po winiarni H.M. Borges w Funchal.

Estufagem to metoda przemysłowa, stosowana głównie do win młodszych (3 i 5 letnich). Wino trafia do stalowych tanków z systemem grzewczym i przez minimum trzy miesiące jest utrzymywane w temperaturze około 45-50 st. C. Następnie dojrzewa jeszcze przez pewien czas w drewnianych beczkach. „Ta metoda jest kontrolowana i bezpieczna. Ma odtworzyć warunki dawnego rejsu, ale zdecydowanie szyciej” – tłumaczy przewodniczka w H.M. Borges w Funchal. Drugi sposób to canteiro, metoda tradycyjna, stosowana do win wyższej jakości. Beczki z winem umieszcza się na poddaszach magazynów, gdzie temperatury wahają się w naturalny sposób. Wino dojrzewa w 600-litrowych dębowych beczkach przez wiele lat, często dekady. Jak wyjaśnia przewodniczka w trakcie wizyty w winiarni H.M. Borges w Funchal, nazwa tej metody pochodzi od belek (canteiro) podtrzymujących beczki na poddaszu. Wina wybierane do dojrzewania w tym procesie pochodzą głównie ze szlachetnych odmian winogron, takich jak Malvasia, Boal, Sercial, Verdelho i Terrantez. W trakcie starzenia zachodzi kilka kluczowych procesów: karmelizacja cukrów, reakcje Maillarda, stopniowe odparowywanie wody i alkoholu. Wino ciemnieje, zagęszcza się, nabiera nut orzechów, toffi, suszonej skórki pomarańczy, przypraw i herbaty. Co istotne, dzięki wcześniejszemu „ugotowaniu” i utlenieniu madera jest praktycznie niezniszczalna, otwarta butelka może stać miesiącami bez wyraźnej utraty jakości. „Ważne, by po otwarciu trzymać ją w lodówce i zawsze pionowo” – zaznacza przewodniczka.

Winiarnia H.M. Borges w Funchal

i

Autor: Agnieszka Morawska/ Archiwum prywatne

Rodzaje madery, czyli na co zwracać uwagę na etykiecie

Jednym z najpopularniejszych maderskich szczepów jest Tinta Negra. To czerwone winogrona, z których można zrobić każdy rodzaj wina od wytrawnego po słodkie. Stanowi 85 proc. wszystkich upraw na Maderze. Jeśli na butelce nie ma oznaczenia szczepu, wino zostało zrobione właśnie z Tinta Negra.

Jeśli na butelce madery zobaczycie napis Sercial, to znak, że do produkcji użyto właśnie tego szczepu i kupujecie wino wytrwane. Sercial przybył na Maderę z kontynentu wraz z portugalskimi osadnikami. Owoce mają wysoką kwasowość, którą wyczuwa się w winie podobnie jak lekką słoność oraz cytrusowe nuty i migdały.

Butelki z napisem Verdelho, są sygnałem, że mamy do czynienia z winem półwytrawnym. Szczep daje wyraźną kwasowość zrównoważoną nutami miodu i suszonej moreli oraz orzechów.

Butelka madery z napisem Boal lub Bual to wskazówka, że mamy do czynienia z winem półsłodkim. To szczep, który także przybył na Maderę z portugalskimi osadnikami. W samej Portugalii znany jest jako Malvasia Fina. Jest jednym z najbardziej aromatycznych szczepów, w winie rozwijają się słodkie nuty karmelu, rodzynek i kawy, ale nie brakuje w nim potrzebnej kwasowości.

Butelka z napisem Malvasia oznacza, że mamy do czynienia z winem słodkim. To szczep sprowadzony na Maderę z greckiej Krety. Jest najtrudniejsza w uprawie, ale daje najpełniejsze wina, gęste, oleiste, z nutami melasy, fig i czekolady. Wina są pełne, ale zbalansowane.

Madera wino, w którym nie liczy się rocznik a wiek

Na etykietach maderskiego wina znajdziemy kilka podstawowych oznaczeń dotyczących wieku wina. Jeśli na butelce nie ma żadnej liczby, to znaczy, że średnio dojrzewało 3 lata i zostało stworzone metodą estufagem. Na cenniejszych butelkach pojawiają się oznaczenia: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 lat, to liczby oznaczające średni wiek wina w kupażu. Oprócz tego na etykietach możemy znaleźć jeszcze napisy: colheita - wino z jednego rocznika, dojrzewające minimum 5 lat w drewnianej beczce; frasqueira (vintage) - produkowane metodą canteiro, dojrzewające minimum 20 lat w drewnianej beczce.

Z czym łączyć maderskie wino?

Choć madera większości osób kojarzy się z winem deserowym, to zdecydowanie można ją łączyć także z wytrwanymi smakami.  Sercial sprawdzi się jako aperitif, ale też do ostryg, wędzonych ryb, a nawet do zupy cebulowej. Jego wysoka kwasowość i wytrawność doskonale pasują do tłustych dań. Z kolei Verdelho pasuje do drobiu, pasztetów oraz dojrzewających serów. Boal i Malvasia sprawdzą się z deserami na bazie orzechów, karmelu i czekolady, ale doskonale będą pasowały także serów pleśniowych. Madera przyda się także do gotowania jak składnik sosów, szczególnie do mięs czerwonych i dziczyzny. „Warto pamiętać o temperaturze serwowania – mówi przewodniczka po winiarni w Funchal i dodaje - wytrawna madera najlepiej smakuje w temperaturze 12-14 st. C, słodsze wina 14-16 st. C. Zbyt niska temperatura tłumi aromaty, zbyt wysoka eksponuje alkohol”.

Madera
Galeria zdjęć 10

Czym różni się madera od porto?

Częste porównywanie madery do porto jest naturalne, w końcu oba wina są wzmacniane i portugalskie. Różnice są jednak zasadnicze. Porto jest poddawane krótkiemu procesowi fermentacji, mocny alkohol dodawany jest dużo wcześniej niż w przypadku madery, po to, by zachować cukier. Wino dojrzewa w warunkach ograniczonego kontaktu z tlenem (zwłaszcza w stylach Ruby i Vintage). Wina są bardziej owocowe. Nawet w przypadku Tawny, gdzie utlenienie jest większe, nie stosuje się podgrzewania. Natomiast madera od początku zakłada intensywne utlenienie i działanie ciepła. Jej aromaty są mniej owocowe, bardziej oksydacyjne. Kwasowość jest zwykle wyższa niż w porto, co daje wrażenie większej świeżości nawet przy wysokim poziomie cukru.

Czym różni się madera od sherry?

Zarówno madera, jak i sherry są winami wzmacnianymi, czyli w trakcie fermentacji lub po niej dodaje się do nich mocny alkohol, ale dalej ich drogi się rozchodzą. Sherry, zwłaszcza w stylach Fino czy Manzanilla, dojrzewa pod warstwą drożdży zwaną flor, która chroni wino przed tlenem i nadaje mu nuty migdałów oraz świeżego pieczywa. Nawet oksydacyjne Oloroso nie jest podgrzewane, starzeje się w systemie solera (czyli kaskadowym systemie mieszania roczników, w którym młodsze wino stopniowo uzupełnia starsze partie w beczkach). Madera natomiast celowo poddawana jest działaniu ciepła i tlenu, dojrzewa w podwyższonej temperaturze, co daje aromaty karmelu, orzechów i suszonych owoców. W praktyce sherry bywa lżejsza i bardziej wytrawna, a madera pełniejsza, intensywniejsza i wyjątkowo trwała nawet po otwarciu butelki.

Madera słynie z wina, którego najlepiej spróbować w lokalnej winiarni

Na Maderze jest kilka winiarni, które można zwiedzić i spróbować różnych rodzajów maderskiego wina. W większości piwnic degustacje odbywają się w salach bezpośrednio obok miejsc leżakowania beczek oraz butelek. Adresy warte zapamiętania to: Blandy’s Wine Lodge – winiarnia i piwnice w centrum Funchal przy Avenida Arriaga 28; H.M. Borges – winiarnia i sklep w Funchal (Rua 31 de Janeiro 83); Henriques & Henriques w Câmara de Lobos (Av. da Autonomia 10); Justino’s Madeira Wines w Caniço koło Funchal.

Polecany artykuł:

Jedz jak Maderczycy, czyli o tym, czego spróbować na wyspie i nie dać się złapa…
Super Express Google News
Quiz podróżniczy. Test z geografii, który rozwiążą tylko ponadprzeciętni
Pytanie 1 z 10
Które miasto jest stolicą Bhutanu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PORTUGALIA
JAK PODRÓŻOWAĆ
MADERA
WINO