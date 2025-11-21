5 prac po administracji

● Po ukończeniu studiów z administracji można poszukiwać pracy m.in. w lokalnych urzędach (miasta lub gminy) czy w starostwach powiatowych.

● Absolwenci tego kierunku mogą też śmiało ubiegać się o zatrudnienie w organizacjach pozarządowych, np. stowarzyszeniach czy fundacjach.

● Dyplom ukończenia studiów na kierunku administracja otwiera także drzwi do pracy w działach administracji prywatnych przedsiębiorstw.

● Nic nie stoi ponadto na przeszkodzie, aby aplikować do działu kadr i płac, a nawet do kancelarii prawnej.

Studia administracyjne – co dają absolwentowi?

Studia na kierunku administracja pozwalają pozyskać wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

● postępowania administracyjnego;

● makro- i mikroekonomii;

● finansów publicznych;

● prawa administracyjnego, finansowego i cywilnego;

● publicznego prawa gospodarczego.

Program zapewnia też wykształcenie z obszarów, które są niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstw.

Praca urzędowa

Osoby, które ukończyły studia z administracji, posiadają wiedzę oraz umiejętności potrzebne do realizacji obowiązków urzędniczych. Mogą one więc śmiało poszukiwać zatrudnienia w urzędach miast i gmin czy starostwach powiatowych. Absolwent administracji w urzędzie zajmuje się m.in. prowadzeniem dokumentacji, obsługą interesantów, prowadzeniem spraw administracyjnych lokalnej społeczności czy realizacją zadań publicznych.

Praca w organizacji pozarządowej

Kolejną pracą, której mogą poszukiwać absolwenci administracji, jest ta w organizacjach pozarządowych, niepodległych administracji publicznej – m.in. fundacjach i stowarzyszeniach. Pracując w jednej z nich, mogą oni odpowiadać np. za organizację pracy biura, realizację celów statutowych, planowanie różnego rodzaju wydarzeń, pozyskiwanie funduszy na realizację projektów czy pracę z wolontariuszami.

Praca w działach administracji prywatnych firm

Po ukończeniu kierunku administracja można poszukiwać zatrudnienia również w działach administracji prywatnych przedsiębiorstw – np. firm działających w zakresie doradztwa i konsultingu. Absolwenci są wówczas odpowiedzialni nie tylko za realizację bieżących spraw organizacyjnych i biurowych, ale również za obsługę klienta czy zarządzanie zgodnością z przepisami.

Praca w dziale kadr i płac

Absolwent administracji może pracować również w dziale kadr i płac firm z różnych branży. Do jego obowiązków należy wówczas m.in. obsługa dokumentacji pracowniczej, prowadzenie akt osobowych zatrudnionych osób, rozliczanie wynagrodzeń, kontakt z urzędami (np. ZUS-em lub US) czy doradzanie pracownikom np. w zakresie wynagrodzeń, urlopów bądź nadgodzin.

Praca w kancelarii prawnej

Ukończenie studiów z administracji pozwala na uzyskanie zatrudnienia także w kancelarii prawnej – np. na stanowisku specjalisty ds. administracji czy asystenta. Wynika to z szerokich umiejętności administracyjnych oraz wysokiego poziomu wiedzy z obszaru prawa. W pierwszym przypadku pracownik odpowiada m.in. za monitorowanie procesów administracyjnych, przygotowywanie raportów czy sporządzanie i archiwizowanie dokumentów. Asystując w kancelarii, absolwenci administracji zajmują się natomiast głównie organizacją pracy biura, kontaktem z urzędami, obsługą klientów czy przygotowywaniem dokumentacji. Co więcej, absolwent administracji, który posiada wiedzę z zakresu prawa podatkowego, może poszukiwać pracy nawet jako doradca podatkowy.

Podsumowanie

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja absolwenci mają szerokie możliwości zatrudnienia – zarówno w instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym. Mogą oni poszukiwać pracy m.in. w starostwach powiatowych, urzędach miasta bądź gminy czy organizacjach pozarządowych – fundacjach i stowarzyszeniach. Uzyskanie dyplomu daje im też możliwość zatrudnienia w działach administracji prywatnych firm, a nawet w działach kadr i płac czy w kancelariach prawnych.