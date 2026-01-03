Action wyprzedaje produkt, który w taką pogodę musisz mieć. Tylko 6 zł za coś, w co powinien zaopatrzyć się każdy kierowca. Bez tego nie wyruszaj w trasę

Zima zaskoczyła drogowców, a kierowców czekają trudne warunki na drogach.

Action przygotowało promocję na produkty, które pomogą przetrwać mrozy.

Sprawdź, jak zaoszczędzić na odmrażaczu do szyb i płynie do spryskiwaczy.

Nie daj się zimie i zobacz, co musisz mieć w samochodzie, aby bezpiecznie dojechać do celu!

Action wyprzedaje produkt, który każdy kierowca powinien mieć. Lepiej się w niego zaopatrzyć

Przyszła zima. W Polsce sypnęło sniegiem i pojawił się mróz. Jak zawsze duże opady śniegu i zamarzająca woda stwarzają trudne warunki na drogach i wymagają odpowiednich przygotowań. Eksperci wskazują, że zimą bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie samochodu do panujących warunków atmosferycznych. To nie tylko takie odstawy jak wymiana opon, czy ostrożna jazda, ale również bardziej szczegółowe przygotowania. O tej porze roku warto zainwestować w niezamarzający płyn do spryskiwaczy, a także profesjonalny odmrażacz do szyb. Oba te produkty znajdziesz w najnowszej promocji Action.

Niezamarzający odmrażacz do szyb C&C kupisz w promocji Action za 6,49 zł. To bardzo przydatny gadżet, który usprawnia codziennie skrobanie szyb. Mechaniczne usuwanie szronu oraz zamarzniętej wody jest nie tylko czasochłonne, ale może również skutkować zarysowaniami. Odmrażacze pozwalają rozpuścić lód w kilka sekund. Odmrażacz z promocji Action działa nawet w temperaturze -45 stopni Celsjusza dlatego świetnie nadaje się na obecną pogodę. Dodatkowo wygodna forma aplikacji, w spray-u pozwala szybko usunąć szron z szyb oraz lakieru samochodu. Ten produkt warto mieć w aucie zimą. Może nas uratować w niejednej sutuacji.

Kolejnym ważnym elementem wyposażenia samochodu o tej porze roku jest zimowy płyn do spryskiwaczy. W promocji Acton Ppłyn do spryskiwaczy niezamarzający -10°C C&C kupisz za 12,88 zł. Dzięki niemu oczyścisz przednia szybę i poprawisz widoczność w każdych warunkach.