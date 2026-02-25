Rano pobiegnij do Action. Za 9 zł zniknie problem zaparowanych szyb w samochodzie. Tani sposób na zaparowane okna w aucie

Zaparowane szyby i wilgoć w samochodzie to częsty problem, zwłaszcza podczas odwilży, wpływający na bezpieczeństwo i stan pojazdu.

Skroplona woda może prowadzić do uszkodzeń elektroniki i rozwoju pleśni w aucie.

Odkryj skuteczne sposoby na walkę z wilgocią w samochodzie – od domowych trików po tanie i efektywne pochłaniacze dostępne w Action!

Pędź do Action. Za 9 zł kupisz produkt, który wyeliminuje wilgoć z samochodu

Odwilż oraz obfite opady deszczy nie pozostają bez wpływu na mikroklimat w samochodzie. W tym okresie często w aucie pojawia się wilgoć. Rozgrzany silnik i chłodne powietrze sprawiają, że dochodzi do różnicy temperatur, a woda zaczyna osiadać na szybach. Wysoka wilgotność wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale także może nieść poważne konsekwencje dla pojazdu. Skraplająca się woda może bowiem doprowadzić do usterki elektroniki, a także sprzyjać wykwitom pleśni na tapicerce lub na dywanikach. Warto również pamiętać, że wysoka wilgotność w połączeniu z ciepłem prowadzi do zaparowywania szyb. Jest to szczególnie niebezpieczne podczas jazdy i może ograniczać widoczność. Natychmiastowym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest puszczenie nawiewu na szyby.

Wysoka wilgotność w samochodzie to problem, który należy rozwiązać. Wśród domowych sposobów znajdziesz między sodę oczyszczoną lub koci żwirek, które możesz przesypać do bawełnianego woreczka i zawiesić w samochodzie. Innym rozwiązaniem są kupne pochłaniacze wilgoci, które należy rozłożyć na kokpicie samochodowym. W Action kupisz tego rodzaju pochłaniacze za jedyne 8,99 zł. "Pochłaniacz wilgoci do auta Lipro usunie skropliny i parę z szyb w samochodzie, przyczepie kempingowej lub łódce. Urządzenie pochłania nadmierną wilgoć z powietrza i zatrzymuje ją bez przecieków. Skropliny powodujące zaparowane szyby i nieprzyjemny zapach nie mają żadnych szans".

Jak ustawić nawiew samochodowy na zaparowane szyby?

Kluczem do skutecznego odparowania szyb jest nie tylko skierowanie strumienia powietrza na szybę, ale przede wszystkim zapewnienie odpowiedniej jakości tego powietrza. Wiele osób, chcąc szybko pozbyć się problemu, popełnia błąd, włączając nawiew na maksymalną moc, ale jednocześnie pozostawiając włączony tryb recyrkulacji (obiegu zamkniętego). To powoduje, że wilgotne powietrze z wnętrza samochodu jest jedynie przemieszczane, a nie usuwane, co w dłuższej perspektywie może nawet pogorszyć sytuację. Zawsze upewnij się, że nawiew pobiera świeże powietrze z zewnątrz, a w chłodne dni, nawet jeśli wydaje się to sprzeczne z intuicją, włącz klimatyzację – jej funkcja osuszania powietrza jest nieoceniona w walce z parującymi szybami.