Azjatycki chemik pokazał, jak u nich nawozi sie hortensje. Musisz zalać to wodą i przykryć gazą!. Krzew wprost nie wyrabia z nowymi kwiatami! Hortensja kwitnie, jak jeszcze nigdy wcześniej. Letni nawóz do hortensji

Zalewam to wodą i przykrywam gazą! Po 2 tygodniach mam najlepszą odżywkę do hortensji, jaka istnieje

Dla wielu sob krzewy hortensji to najpiękniejsze kwiaty, jakie można zasadzić w ogrodzie. Są eleganckie i robią wrażenie. Dodatkowo hortensja kwitnie wyjątkowo długo, bo aż od czerwca do nawet września. Krzew ten nie wymaga specjalistycznej wiedzy ogrodniczej i świetnie sprawdza się w naszych warunkach atmosferycznych. Hortensje powinno się podlewać kilka razy w tygodniu, Najlepiej jest robić to wczesnych rankiem lub wieczorem, gdy słońce nie jest już zbyt intensywne. Jeżeli masz hortensje w swoim ogrodzie, to warto pomyśleć o jej nawożeniu. Krzew ten powinno się nawozić nawet do połowy lipca. Dzięki temu hortensja będzie bujnie kwitła, a jej kwiaty będą większe i bardziej odporne na szkodniki i choroby.

Do nawożenia hortensji nie musisz kupować chemicznych odżywek. Z powodzeniem wystarczą domowe nawozy. Jednym, z najpopularniejszych sposób nawożenia hortensji są fusy po kawie i skórki od bananów. Hortensja lub podłoże o lekko kwaśnym odczynie, dlatego dobrym rozwiązaniem są nawozy bogate z azot. Ogrodnicy do nawożenia hortensji polecają również gnojówkę z pokrzywy.

Jak przygotować gnojówkę z pokrzywy do nawożenia hortensji?

Gnojówka z pokrzywy to świetna turbo odżywka do hortensji. Wpłynie pozytywnie na procesy wzrostu, ochroni systemy korzeniowa oraz dobrze odżywi roślinę. Przygotuj 1 kg świeżych liści pokrzywy i wymieszaj je z 10 l wody. Całość przykryj gazą i odstaw na 2 tygodnie. Codziennie zamieszaj przygotowywaną gnojówkę. Po okresie 2 tygodnia nawóz jest gotowy od użycia. Rozcieńczaj go z wodą i podlewaj nim hortensje raz na trzy tygodnie. Gnojówka z pokrzywy dobrze zakwasi glebę i sprawi, że krzew będzie rósł okazale, a kwiaty będą bujne.

Jak pielęgnować hortensje latem, aby pięknie kwitły?

Lato to czas, gdy hortensje olśniewają swym kwieciem, lecz upały i susze bywają ich zmartwieniem. Pamiętaj więc o regularnym podlewaniu, by ziemia wokół krzewu nie wyschła na wiór. Najlepiej nawadniaj rano lub wieczorem, unikając moczenia liści i kwiatów, bo to proszenie się o grzybowe kłopoty. Ściółkowanie korą sosnową lub zrębkami drewnianymi pomoże utrzymać wilgoć w glebie i ograniczy wzrost chwastów.

W letnie gorące dni hortensje docenią lekkie ocienienie, szczególnie w godzinach południowych, gdy słońce praży niemiłosiernie. Zbyt intensywne promienie mogą poparzyć delikatne płatki i liście, pozbawiając roślinę uroku i wigoru.

Aby hortensje latem kwitły obficie i zdrowo rosły bez problemu, pamiętaj o delikatnym nawożeniu. Wybieraj specjalne preparaty do hortensji lub nawozy o zwiększonej zawartości potasu, który wspomaga kwitnienie bez liku. Unikaj natomiast nadmiaru azotu, bo ten sprzyja bujnemu wzrostowi liści kosztem kwiatów pięknych. Regularnie usuwaj przekwitłe kwiatostany, by pobudzić roślinę do tworzenia nowych pąków.