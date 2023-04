Całkowicie nowa kategoria chrupania

Niesamowite, jak to działa na storczyki. „Mój leniwiec zakwitł po dwóch latach”. Sprytna sztuczka na to, jak dbać o storczyki, aby kwitły

Wypróbowałam banalny trik na czyste podeszwy w białych butach. Nie do wiary, że to jest tak proste! Podeszwy czyste w kilka minut

Tygrysek to niewątpliwy lider w kategorii naturalnych przekąsek dla dzieci*. Od lat zachwyca małe podniebienia kukurydzianymi pysznościami bez glutenu i dodatku cukru, które… chętnie podkradają im wszyscy domownicy. Tygrysek o tym wie i dlatego postanowił wprowadzić na rynek – Tygryski GOLD. To całkiem nowy rodzaj chrupek, a wręcz zupełnie nowa kategoria produktów(!), które będą odpowiedzią na chęć przekąszenia czegoś pysznego nie tylko przez młodsze pokolenia, ale przede wszystkim przez naszych kochanych dziadków. Nie bez powodu seniorzy mieli swój aktywny udział przy ich tworzeniu.

Zobacz także: Eleganckie paznokcie na wiosnę 2023. Ten manicure jest idealny na krótkie paznokcie. Rodem ze złotej ery Hollywood

Dlaczego Tygryski GOLD to idealne chrupki dla małych i właśnie tych nieco starszych? Po pierwsze dlatego, że zostały wzbogacone błonnikiem pokarmowym, rekomendowanym w diecie seniorów. Po drugie, jako jedyne na rynku wśród produktów z tym składnikiem, są bezglutenowe. Po trzecie zaś, jak w żadnych Tygryskach, także tu nie znajdziemy oleju palmowego ani wzmacniaczy smaku. Lubimy to!A jak smakują Tygryski z linii GOLD? Do wyboru są trzy wyśmienite smaki, które zostały wybrane z pomocą seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pyszna papryka, aromatyczny ser oraz słony karmel – to właśnie nimi mogą raczyć się dziadkowie podczas wspólnych chwil z wnuczętami, spędzonymi przy oglądaniu bajek, czytaniu książek, grze w planszówki i nie tylko… Z Tygryskami GOLD zorganizujemy również wspaniałe karaoke! Już teraz na oficjalnym kanale marki na YouTube, znajdziemy najnowszą piosenkę, która zaprasza wszystkich do chrupania i szalonej zabawy przy wspólnym śpiewaniu. Warto mieć je wtedy pod ręką, bo większa gramatura pozwala dzielić się chrupkami z najbliższymi.

Wniosek? Jeśli szukacie pysznych przekąsek dla całej rodziny – dzieciaków, rodziców i dziadków, sięgnijcie po kukurydziane chrupki na piątkę – Tygryski GOLD! To idealny towarzysz pięknych wspólnych chwil, podczas których ma się ochotę na „coś smacznego”.

i Autor: materiały prasowe Tygryski