Chwyć za sekator w odpowiednim terminie. Co zrobić z liliami po przekwitnięciu? Wstrzymaj się z cięciem łodyg

Lilie zachwycają, ale po przekwitnięciu nie należy spieszyć się z obcinaniem łodyg.

Usuń tylko uschnięte pąki, aby roślina nie marnowała energii na nasiona.

Łodygę z liśćmi ścinaj dopiero, gdy całkowicie zżółknie i uschnie.

Chcesz dowiedzieć się, kiedy najlepiej sadzić lilie, by cieszyć się ich pięknem co roku?

Obcinanie lilii po przekwitnięciu to ważny zabieg, jednak nie powinniśmy go przeprowadzać zbyt szybko. Mimo że po pięknych kwiatach pozostaje jedynie pusta łodyga, która nie ma nic wspólnego z widokiem pachnących lilii, musimy powstrzymać swoją chęć skrócenia jej natychmiast. Warto poczekać z tym zabiegiem do jesieni.

Co zrobić z liliami po przekwitnięciu? Oto, kiedy obcinać lilie

Lilie kwitną od maja do września, ale niestety nie wolno obcinać łodyg zaraz po przekwitnięciu. Kiedy lilie stracą już swój urok, trzeba jedynie oderwać uschnięte pąki. Dzięki temu roślina nie będzie marnowała energii na zawiązanie nasion. Nie powinno się jednak ścinać łodygi z liśćmi, które są potrzebne do wzmocnienia cebuli. Cały pęd usuwamy, dopiero gdy zacznie żółknąć i usychać. Możemy także stopniowo usuwać obumierające liście. Kiedy lilie zupełnie stracą swój urok, łodyga i liście zżółkną i zaczną usychać, to znak, że czas na cięcie. Co ważne łodygi ścinamy ostrym sekatorem, tuż nad ziemią. Większość odmian lilii może przezimować w gruncie. Cebulek nie trzeba wykopywać jesienią.

Kiedy sadzić lilie w ogrodzie?

Lilie najlepiej sadzić jesienią na przełomie września i października. W przypadku odmian późno kwitnących można to także zrobić na przełomie marca i kwietnia. Lilie najlepiej rosną na stanowisku średnio zacienionym. Idealnie, gdy łodygi są w cieniu a kwiaty w słońcu, dlatego warto je posadzić obok piwonii, floksów czy paproci ogrodowych.

