Codziennie wieczorem pryskam tym firany, a w całym mieszkaniu pachnie niczym w raju. Przepiękny zapach odmienił moje życie. Sposób na perfumowanie pomieszczeń

Aromaterapia i zapachy wpływają na nasze samopoczucie, redukują stres i poprawiają jakość snu.

Umieszczenie zapachów w odpowiednich miejscach, np. na ciepłym grzejniku lub firankach, wzmocni ich działanie.

Przygotuj domowy spray do firanek z wody, alkoholu i ulubionego olejku eterycznego, by cieszyć się relaksującym aromatem.

Chcesz poznać prosty przepis na domowy zapach, który poprawi jakość Twojego snu? Czytaj dalej!

Aromaterapia znana jest od tysięcy lat. Już starożytni wykorzystywali zapachy do magicznych rytuałów. W dzisiejszych czasach często nie zdajemy sobie sprawy, jak często zapachy I zmysł węchu wpływają na nasze życie. To zapachy mogą ostrzegać nas przed niebezpieczeństwem, a nieprzyjemne aromaty sygnalizują, że musimy pozostawać czujnym. Umiejętność wykorzystywania zapachów w życiu codziennym może nieść szereg prozdrowotnych korzyści. Olejki eteryczne nie tylko poprawiają nastrój, ale także redukuje napięcia mięśni i zmniejszają poziom stresu. Naturalne oleje zawarte miedzy innymi w liściach laurowych i eukaliptusie dobrze wpływają na oczyszczane górnych dróg oddechowych i są często wykorzystane w inhalacjach.

Zapach do pomieszczeń to zatem nie tylko kwestia elegancji czy gustu, ale to również inwestycja w nasze, codziennie lepsze samopoczucie. Aby tego rodzaju zapach był najskuteczniejszy eksperci wskazują, że należy go umiejscowić w odpowiednim miejscu. Zimą najczęściej poleca się dwa. Odświeżacze i zapachy w formie stalej poleca się stawiać na ciepłym grzejniki. Rozgrzany kaloryfery doskonale aktywuje olejki eteryczne i wzmacnia ich zapach. Zapachy w spray'u należy rozpylać na firankach oraz zasłonach. Dzięki temu aromatyczny zapach będzie delikatnie roznosił się po całym pomieszczeniu.

Wymieszaj ze sobą te 3 składniki i codziennie wieczorem pryskam tym firanki. Przepis na zapach do pomieszczeń

Pryskanie firanek domowym zapachem sprawi, że aromat będzie długo ulatniał się wewnątrz pokoju. Firanki i zasłonki bardzo mocno wpływają na jakość powietrza i ogólna aurę pomieszczenia. Jest to szczególnie zauważalne, gdy rozwiesisz na karniszach świeżo uprane firanki. Ten efekt możesz utrzymać, wystarczy, że raz dziennie będziesz pryskać firany i zasłony domowymi perfumami. Najlepiej robić to wieczorem, aby przyjemny zapach pomagał w lepszym śnie.

Przygotowanie domowego zapachu do firanek jest banalnie proste. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą wodę oraz jakiś alkohol w proporcjach 1:1. Może to być czysty spirytus lub alkohol etylowy. Do takiej mieszanki należy dodać około 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Najlepiej jest wybierać olejki o właściwościach relaksacyjnych. Są to między innymi olejek lawendowy, z cytrusów oraz eukaliptusowy. Zadziałają one niczym domowa aromaterapia i sprawią, że będzie Ci się lepiej oddychało i spało. Taka mieszanka jest bezpieczna dla tkanin, a rozpylona z odległości około 20 cm nie poplami materiałów.