Codziennie wieczorem pryskam tym firany, a w całym mieszkaniu pachnie niczym w raju. Przepiękny zapach odmienił moje życie. Sposób na perfumowanie pomieszczeń

- Aromaterapia i zapachy wpływają na nasze samopoczucie, redukują stres i poprawiają jakość snu.
- Umieszczenie zapachów w odpowiednich miejscach, np. na ciepłym grzejniku lub firankach, wzmocni ich działanie.
- Przygotuj domowy spray do firanek z wody, alkoholu i ulubionego olejku eterycznego, by cieszyć się relaksującym aromatem.
- Chcesz poznać prosty przepis na domowy zapach, który poprawi jakość Twojego snu? Czytaj dalej!
Aromaterapia znana jest od tysięcy lat. Już starożytni wykorzystywali zapachy do magicznych rytuałów. W dzisiejszych czasach często nie zdajemy sobie sprawy, jak często zapachy I zmysł węchu wpływają na nasze życie. To zapachy mogą ostrzegać nas przed niebezpieczeństwem, a nieprzyjemne aromaty sygnalizują, że musimy pozostawać czujnym. Umiejętność wykorzystywania zapachów w życiu codziennym może nieść szereg prozdrowotnych korzyści. Olejki eteryczne nie tylko poprawiają nastrój, ale także redukuje napięcia mięśni i zmniejszają poziom stresu. Naturalne oleje zawarte miedzy innymi w liściach laurowych i eukaliptusie dobrze wpływają na oczyszczane górnych dróg oddechowych i są często wykorzystane w inhalacjach.
Zapach do pomieszczeń to zatem nie tylko kwestia elegancji czy gustu, ale to również inwestycja w nasze, codziennie lepsze samopoczucie. Aby tego rodzaju zapach był najskuteczniejszy eksperci wskazują, że należy go umiejscowić w odpowiednim miejscu. Zimą najczęściej poleca się dwa. Odświeżacze i zapachy w formie stalej poleca się stawiać na ciepłym grzejniki. Rozgrzany kaloryfery doskonale aktywuje olejki eteryczne i wzmacnia ich zapach. Zapachy w spray'u należy rozpylać na firankach oraz zasłonach. Dzięki temu aromatyczny zapach będzie delikatnie roznosił się po całym pomieszczeniu.
Wymieszaj ze sobą te 3 składniki i codziennie wieczorem pryskam tym firanki. Przepis na zapach do pomieszczeń
Pryskanie firanek domowym zapachem sprawi, że aromat będzie długo ulatniał się wewnątrz pokoju. Firanki i zasłonki bardzo mocno wpływają na jakość powietrza i ogólna aurę pomieszczenia. Jest to szczególnie zauważalne, gdy rozwiesisz na karniszach świeżo uprane firanki. Ten efekt możesz utrzymać, wystarczy, że raz dziennie będziesz pryskać firany i zasłony domowymi perfumami. Najlepiej robić to wieczorem, aby przyjemny zapach pomagał w lepszym śnie.
Przygotowanie domowego zapachu do firanek jest banalnie proste. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą wodę oraz jakiś alkohol w proporcjach 1:1. Może to być czysty spirytus lub alkohol etylowy. Do takiej mieszanki należy dodać około 10 kropli ulubionego olejku eterycznego. Najlepiej jest wybierać olejki o właściwościach relaksacyjnych. Są to między innymi olejek lawendowy, z cytrusów oraz eukaliptusowy. Zadziałają one niczym domowa aromaterapia i sprawią, że będzie Ci się lepiej oddychało i spało. Taka mieszanka jest bezpieczna dla tkanin, a rozpylona z odległości około 20 cm nie poplami materiałów.