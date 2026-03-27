Ćwicz dokładnie w tych godzinach. Serce będzie ci za to wdzięczne i zapomnisz o nadciśnieniu. Kiedy trenować?

Aktywność fizyczna to klucz do zdrowia w każdym wieku, ale pora treningu ma znaczenie.

Nowe badania wskazują, że ćwiczenia o konkretnej porze dnia mogą znacząco zwiększyć ich efektywność.

Odkryj, dlaczego poranny trening może być potężną tarczą przeciwko chorobom cywilizacyjnym.

Chcesz wiedzieć, w jakich godzinach najlepiej ćwiczyć, by czerpać maksymalne korzyści dla zdrowia?

W jakich godzinach najlepiej ćwiczyć?

Wśród seniorów coraz częściej można zaobserwować ich chęć do uprawiania sportów. W ostatnich latach wiele osób starszych spaceruje z kijkami, czyli uprawia nordic walking. Również na pływalniach można spotkać seniorów. Tak naprawdę sport to zdrowie, a dbać o sylwetkę powinno się bez względu na wiek. I wcale nie chodzi wcale o wykonywanie morderczych treningów, czy ćwiczenia na siłowni. Nawet krótki trening w domu niesie wiele pozytywnych skutków dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego, a także wyglądu. Aktywność fizyczna postrzegana jest za najskuteczniejszą formę wytwarzania endorfin. Jak widać, istnieje wiele argumentów za uprawianiem jakiegokolwiek sportu w każdym wieku. Jednak jak się okazuje, ćwicząc o konkretnej porze dnia możemy zwiększyć efektywność treningu. Badanie zaprezentowane na dorocznej sesji American College of Cardiology pokazuje, że ważna jest nie tylko ilość i intensywność wysiłku, ale i moment w ciągu dnia jego wykonywania. Otóż zgodnie z badaniami przeprowadzonymi pod kierownictwem Prema Patela z University of Massachusetts Chan Medical School najlepiej jest ćwiczyć godzinach porannych. Dlaczego?

Trening o poranku. Co daje?

W trakcie badań wyłoniono również konkretne godziny, które są najlepsze na aktywność fizyczną - jest to luka między 7 a 8 rano. Okazało się, że właśnie taka poranna aktywność fizyczna to potężna tarcza przeciwko chorobom cywilizacyjnym. U osób ćwiczących rano zaobserwowano znaczące obniżenie ryzyka praktycznie wszystkich kluczowych schorzeń. W przypadku otyłości różnica była uderzająca – ryzyko niższe o 35% w porównaniu do trenujących wieczorem. Podobnie korzystne efekty odnotowano dla choroby wieńcowej (31% mniej) i cukrzycy typu 2 (30% mniej). Nawet w kwestii nadciśnienia tętniczego i wysokiego cholesterolu LDL, poranne ćwiczenia dawały przewagę rzędu 18% i 21%.

