Czas sadzenia ogórków. Przygotuj domowy nawóz i podlej nim rośliny. Prosty sposób na obfite plon

Ogórki można posadzić w gruncie w drugiej połowie maja, kiedy maleje ryzyko wiosennych przymrozków. Przed sadzeniem do gruntu rozsadę trzeba zahartować. Dlatego tydzień przed sadzeniem, każdego dnia stopniowo obniżamy temperaturę (np. przez wietrzenie) oraz ograniczmy podlewanie. Obficie nawadniamy dopiero dzień przed sadzeniem.

Gdzie i jak sadzić ogórki? Najlepiej obok tych roślin

Ogórki sadzimy w żyznej glebie najlepiej w sąsiedztwie innych roślin. Ogrodnicy zalecają, by obok ogórków posiać także wrotycz, który odstrasza szkodniki. Sprawdzą się także zioła — kolendra, oregano czy bazylia — ograniczą ryzyko chorób np. mączniaka. Ogórki będą dobrze rosły także przy warzywach strączkowych np. fasoli. Złym pomysłem jest sadzenie ich obok ziemniaków i pomidorów, które są narażone na same choroby grzybowe i szkodniki. Dobrym towarzystwem dla ogórków będzie także nagietek i nasturcja. Kwiaty wydzielają zapach odstraszający mszyce, nicienie i mączliki, a przy tym przyciągają owady zapylające.

Domowy nawóz do ogórków. Prosty sposób na obfite plony

Chleb, bułki, skórki od chleba, a nawet krakersy można wykorzystać do stworzenia mikstury bogatej w składniki odżywcze. Zawarte w nich drożdże są bogate w białka, aminokwasy, pierwiastki śladowe oraz witaminy, które stymulują rośliny do wzrostu. Ponadto zawarte w zakwasie chlebowym drożdże aktywują pożyteczne bakterie glebowe i neutralizują patogeny. Wszystko to sprawia, że roślina szybciej przetwarza i wchłania potrzebne do wzrostu składniki odżywcze. Mikstura przygotowana na bazie chleba jest więc doskonałym naturalnym nawozem, który zapewnia obfite plony. Takiego preparatu warto używać zwłaszcza w początkowym okresie wzrostu warzyw. Sadzonki ogórków szybko się rozwiną i będą miały silny system korzeniowy. Działanie odżywki chlebowej można także wzmocnić jodem i popiołem. Taki nawóz ochroni także ogórki przed szarą pleśnią.

Jak zrobić nawóz do ogórków z chleba?

Do przygotowania nawozu z chleba można użyć zarówno świeżego, jak i czerstwego pieczywa. Najbogatszy w składniki odżywcze będzie ciemny chleb. Ale do mikstury możemy dodać także resztki krakersów i białych bułek. Pokrojone w kostkę pieczywo wrzucamy do wiadra, następnie zalewamy wodą. Tyle, by zakrywała jedynie chleb. Następnie na wierzchu kładziemy talerz, który dodatkowo obciążamy (podobnie jak przy kiszeniu kapusty). Zostawiamy na tydzień. Po tym czasie odcedzamy płyn. Koncentrat rozcieńczamy w proporcjach 1:3. Odżywkę chlebową najlepiej stosować w ciepłe dni. Rozgrzana gleba sprzyja działaniu drożdży. Jeśli gleba jest uboga, można nawozić ją co 10 dni. Przy żyznej glebie wystarczy do 20 dni. Odżywkę stosujemy przez cały czas owocowania ogórków.

