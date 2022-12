i Autor: Shutterstock Jak pozbyć się zapachu smażonej ryby

Triki na irytujące zapachy

Denerwuje Cię zapach smażonej ryby w mieszkaniu? Wykorzystaj nieziemski trik z owocem. Pozbędziesz się zapachu smażenia raz na zawsze

Zapach smażonej ryby może być dla wielu osób irytujący. Intensywny, często wnika w tekstylia i ciężko się go pozbyć. Jeśli należysz do grona osób, którym przeszkadza zapach smażonej ryby podczas przygotowań do świąt, to koniecznie wypróbuj ten prosty trik z owocem. To naprawdę skuteczny sposób, aby ryba nie śmierdziała podczas smażenia. To ułatwi przygotowanie potraw na Wigilię