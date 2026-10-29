Deskorolka dla dziecka: jak wybrać pierwszą i jakie ochraniacze dobrać?

Na początek najlepiej wybrać gotową deskorolkę dopasowaną do wielkości dziecka i jego stóp

Klasyczna deskorolka z uniesionym przodem i tyłem ułatwia naukę utrzymywania równowagi, skręcania i zatrzymywania się

Kask powinien być przeznaczony także do deskorolki, stabilny i dobrze zapięty

Ochraniacze na nadgarstki, łokcie i kolana warto zakładać podczas każdej jazdy

Plac Zabaw odc. 28- Dentystka o profilaktyce próchnicy u dzieci

Jaka deskorolka będzie dobra na początek?

Na początek dobrze sprawdza się gotowa deskorolka, czyli komplet z zamontowanymi truckami, kółkami i papierem antypoślizgowym na górnej części deski. Trucki to metalowe elementy łączące blat z kółkami. Nie trzeba wtedy samodzielnie dobierać części, które muszą do siebie pasować. Warto wybrać sprzęt przeznaczony do jazdy na deskorolce, a nie bardzo tanią zabawkę na kółkach, która może być niestabilna i szybko się uszkodzić.

Jeśli dziecko chce nauczyć się podstaw i z czasem próbować prostych trików, wybierz klasyczną deskorolkę z lekko podniesionym przodem i tyłem. Taki kształt ułatwia zmianę ustawienia stóp, skręcanie oraz późniejszą naukę ollie, czyli podstawowego skoku z deskorolką. Krótki plastikowy cruiser sprawdzi się podczas spokojnej jazdy po gładkim chodniku, ale ma niewiele miejsca na stopy. Dlatego początkującym dzieciom trudniej na nim ćwiczyć równowagę i uczyć się trików.

Rozmiar dobieraj przede wszystkim do dziecka, a nie do wieku podanego na opakowaniu. Dziecko powinno stanąć na deskorolce w butach, ustawić stopy mniej więcej na szerokość barków i bez trudu zmieniać ich położenie. Zbyt szeroka, długa lub ciężka deskorolka może być trudna do podniesienia i skręcania. Przed zakupem warto więc sprawdzić w sklepie sportowym lub skateshopie, czy dziecko swobodnie na niej stoi.

Co sprawdzić przed zakupem deskorolki?

Grafika na spodzie blatu nie mówi nic o bezpieczeństwie jazdy. Przed zakupem sprawdź, czy górna część deski jest pokryta papierem antypoślizgowym i czy wszystkie elementy są solidnie zamocowane. Kółka powinny obracać się płynnie, ale nie mogą się chwiać na boki.

W gotowej deskorolce warto ocenić kilka prostych rzeczy:

blat nie ma pęknięć, rozwarstwień ani ostrych uszkodzeń

papier antypoślizgowy dobrze trzyma się blatu i nie odkleja się na brzegach

śruby mocujące trucki nie wystają ponad powierzchnię deski

kółka nie są popękane, nadmiernie starte ani zablokowane przez brud

nakrętki przy kołach są dokręcone, ale koła nadal obracają się swobodnie

Przed każdą jazdą warto sprawdzić deskorolkę, zwłaszcza jeśli dziecko często z niej korzysta albo pożycza ją kolegom. Poluzowane śruby, pęknięty blat czy zużyte kółko łatwo przeoczyć, a mogą nagle utrudnić utrzymanie równowagi. Uszkodzonego elementu nie należy zabezpieczać taśmą i dalej używać deskorolki. Trzeba go wymienić przed kolejną jazdą.

Ochraniacze do jazdy na deskorolce: co dobrać dziecku?

Podstawą jest kask przeznaczony do jazdy na deskorolce, oznaczony normą EN 1078. To europejska norma bezpieczeństwa dla kasków używanych podczas jazdy na rowerze, rolkach i deskorolce. Powinien leżeć poziomo, osłaniać czoło i nie przesuwać się na głowie przy potrząśnięciu. Po zapięciu paska pod brodą powinny mieścić się pod nim najwyżej dwa palce, a dziecko nie powinno móc zsunąć kasku do tyłu ani na oczy.

Do kasku dobierz ochraniacze na nadgarstki, łokcie i kolana. Nadgarstki wymagają szczególnej ochrony, bo początkujące dzieci odruchowo podpierają się dłońmi przy upadku. Ochraniacz ma osłaniać właściwe miejsce, nie uciskać i nie obracać się podczas zgięcia ręki lub nogi.

Dziecko powinno jeździć w pełnych butach na płaskiej podeszwie, która dobrze trzyma się deski. Klapki, sandały, buty na obcasie i rozwiązywane sznurówki zwiększają ryzyko poślizgnięcia lub zahaczenia o deskę. Kask i ochraniacze zakłada się przed wejściem na deskorolkę, a nie dopiero wtedy, gdy dziecko zaczyna próbować szybszej jazdy.

Gdzie bezpiecznie ćwiczyć pierwsze jazdy na deskorolce?

Pierwsze próby najlepiej zaplanować na suchym, równym i pustym placu z gładką nawierzchnią. Miejsce powinno znajdować się z dala od ulicy, podjazdów, schodów i zaparkowanych samochodów. Dziecko powinno najpierw poćwiczyć stawanie na nieruchomej desce, schodzenie z niej, odpychanie się jedną nogą i spokojne zatrzymywanie. Dopiero potem ma sens zwiększanie prędkości albo wyjazd do skateparku.

Na początku nie warto namawiać do zjazdów z ramp, jazdy po krawężnikach ani naśladowania filmów z internetu. Pierwsze dni nauki wiążą się z dużym ryzykiem upadków, dlatego warto rozważyć lekcję z instruktorem albo poprosić o pomoc osobę, która dobrze i bezpiecznie jeździ na deskorolce. Dzieci w wieku od 6 do 10 lat powinny podczas jazdy pozostawać pod bliskim nadzorem dorosłego.

Dobry pierwszy zestaw nie musi być najbardziej zaawansowany ani najdroższy. Ma być sprawny, wygodny pod stopami i używany razem z kaskiem oraz ochraniaczami. Gdy dziecko najpierw uczy się utrzymywać równowagę i panować nad deskorolką, łatwiej później ocenić, czy potrzebuje sprzętu w innym rozmiarze lub modelu dostosowanego do wybranego stylu jazdy.

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