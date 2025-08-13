Długi weekend nad Bałtykiem? Lidl Polska i Fundacja WWF Polska edukują, jak wypoczywać w zgodzie z naturą

W tym roku, jak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej, aż 75% Polaków zdecydowało się na letni wypoczynek w kraju, a ponad 60% z nich wybiera morze jako kierunek urlopu. Wysoka frekwencja turystów nad Bałtykiem niesie za sobą wyzwania dla mieszkańców nadmorskich rejonów. Dla fok, które potrzebują ciszy i lądu do odpoczynku. Dla sieweczek, które gniazdują wprost na piasku. I dla morświnów – skrytych mieszkańców głębin, których przetrwanie zależy m.in. od poziomu hałasu i zanieczyszczenia w wodzie. Dlatego tak ważna jest edukacja, uświadamianie, że każdy z nas może pomóc, nawet… nic nie robiąc. A dokładniej – nie podchodząc, nie hałasując, nie zostawiając po sobie śmieci.

Wystarczy odrobina uważności, by nasze wakacje były komfortowe nie tylko dla nas, ale także dla dzikich sąsiadów. Bałtyk z foką na brzegu i sieweczką na piasku to nie luksus – to wartość, którą warto chronić. Dzięki współpracy Lidla i WWF edukacja staje się dostępna dla każdego. A plaża – bardziej przyjazna dla wszystkich

– mówi Barbara Skuła-Dąbek, dyrektorka działu partnerstw strategicznych Fundacji WWF Polska.

Gdy spotkasz fokę – daj jej przestrzeń

Foka szara to największy drapieżnik Bałtyku, który pomaga utrzymać równowagę w łańcuchu pokarmowym, a także jest wskaźnikiem zdrowia środowiska morskiego. Ale jest też jednym z najbardziej wrażliwych bałtyckich zwierząt. Może spędzać wiele godzin na brzegu, po prostu odpoczywając. Niestety, wielu plażowiczów próbuje ją zbliżyć do wody, dotknąć, a nawet… zrobić sobie z nią zdjęcie.

Tymczasem wystarczy:

zachować dystans minimum 30 metrów,

nie podchodzić, nie hałasować, nie polewać wodą,

nie zbliżać się z psem, nawet na smyczy,

zgłosić obecność zwierzęcia do Błękitnego Patrolu WWF: tel. +48 795 536 009.

Pisklęta tuż pod stopami – uważaj na sieweczki

Sieweczka obrożna to maleńki ptak chroniony w Polsce. Jej obecność lub zanik natychmiast pokazuje, w jakiej kondycji jest cały nadmorski ekosystem. Sieweczki składają jaja bezpośrednio na piasku. Ich gniazda są niemal niewidoczne – mogą znajdować się dosłownie kilka kroków od Twojego ręcznika. Pisklęta ważą mniej niż gałka lodów i łatwo je spłoszyć. Dlatego Fundacja WWF i Lidl apelują: jeśli widzisz oznakowane strefy lęgowe – omijaj je z daleka.

Zasady kontaktu z dzikimi ptakami:

nie podchodź do koszy ochronnych,

obserwuj ptaki wyłącznie z dystansu (przez lornetkę),

trzymaj psa zawsze na smyczy,

nie rozstawiaj parawanu w dzikich, cichych fragmentach plaży,

zgłoś niechronione gniazdo do WWF.

Morświn – ten, którego (prawie) nie zobaczysz

Czy wiesz, że w Bałtyku żyje delfin? Morświn to kuzyn delfina i jedyny waleń stale zamieszkujący Bałtyk. Skryty, cichy i niezwykle rzadki ssak. W Morzu Bałtyckim zostało ich zaledwie ok. 500. Morświn jest wskaźnikiem czystości wód. Hałas motorówek, sieci rybackie i plastik zagrażają ich życiu. Dlatego morświny… znikają. Ale to nie znaczy, że nie istnieją.

Błękitny Patrol WWF: tel. +48 795 536 009Stacja Morska UG w Helu: tel. +48 601 889 940

Lidl i WWF

Partnerstwo Lidl Polska i Fundacji WWF Polska ma charakter strategiczny. Oparte jest na wspólnych wartościach: odpowiedzialności, działaniu na podstawie danych naukowych i realnym wpływie. Lidl nie tylko wspiera finansowo działania Fundacji WWF, ale również zobowiązał się do długofalowych celów prośrodowiskowych m.in. wspierania bioróżnorodności, edukacji klientów, poszerzania oferty roślinnej i współpracy z odpowiedzialnymi dostawcami. To jeden z przykładów, jak biznes może wspierać ochronę przyrody nie tylko deklaracjami, ale poprzez konkretne, mierzalne działania.

Pobierz Błękitny Poradnik

Chcesz wiedzieć więcej? Fundacja WWF Polska i Lidl Polska przygotowali wspólny materiał edukacyjny Błękitny Poradnik 2025. Znajdziesz w nim wszystkie praktyczne informacje na temat spotkań z dzikimi zwierzętami nad Bałtykiem, zasad reagowania i sposobów, w jakie możesz pomagać naturze – nawet będąc na wakacjach.