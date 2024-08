Do wiadra wyciskam kilka kropel i przecieram panele. Za jedynym pociągiągnieciem odzyskują blask i czystość. Bez zacieków i smug. Czyszczenie paneli podłgowych

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Wiele kupnych płynów do podłóg sprawia, że na panelach pozostają brzydkie zacieki. Aby się ich pozbyć niezbędne okazuje się polerowanie. Można tego uniknąć. Domowe sposoby stosowane przez nasze babcie radzą sobie z myciem paneli podłogowych o wiele lepiej. Już w czasach PRL-u wiadome było, że jednym z najlepszych środków czystości jest ocet. Sprawdza się on praktycznie we wszystkim. Również mycie paneli octem posiada szereg korzyści. Zanim wylejesz ocet na panele to sprawdź odpowiednie proporcje. Zbyt duża ilość octu może być żrąca i niebezpieczna dla podłogi. Najlepiej jest wymieszać 2 łyżki octu z 3 litrami wody. Tak przygotowania mieszanka doczyści wszelkie zabrudzenia na panelach. Dodatkowo kwasowa formuła octu zapobiega powstawaniu smug. Ocet połączony z wodą szybko paruje i nie musisz obawiać się zbyt intensywnego, octowego zapachu unoszącego się po całym mieszkaniu. Osoby bardzo wrażliwe mogą dodać do takiej mieszanki kilka kropel ulubionego olejku eterycznego.

Częste mycie i użytkowanie podłóg sprawia, że panele z czasem matowieją i tracą swój blask. Na to również istnieje domowy sposób, który warto znać. Aby przywrócić podłodze blask dodaj do mieszanki octu i wody kilka kropel gliceryny. Sprawi ona, że parkiet zacznie się błyszczeć, a kurz nie będzie się na niej tak bardzo osadzał. Na 3 litry wody wystarczą dosłownie 2 łyżki gliceryny. Innym sposobem na dodanie podłodze blasku jest oliwa z oliwek. To domowy impregnat do drewna, który nabłyszcza i tworzy warstwę ochronną. Oliwę z oliwek możesz stosować nie tylko do mycia podłóg. Sprawdzi się świetnie podczas impregnowania drewnianych desek do krojenia.

