i Autor: Shutterstock

Sposoby na sprzątanie

Dodaj tę jedną rzecz do octu, a stworzysz potwora do walki ze spalenizną. Przypalona patelnia nigdy nie była czystsza

Spalenizna to jeden z najczęstszych rodzajów brudu pojawiającego się w kuchni. Szczególnie często ze spalenizną do czynienia mamy na garnach oraz patelniach. Zwykłe mycie naczyń w takim przypadku nie wystarczy. Aby pozbyć się spalenizny z patelni trzeba sięgnąć po inne środki. W przypadku trudnych do uśnięcia zabrudzeń z pomocą przechodzi ocet. Dodaj do niego jeden składnik, a spalenizna zniknie. Ta mieszanka dosłownie rozpuści ją na Twoich oczach.