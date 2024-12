Dzieki temu w Twoim domu będzie idealnie czysto i zapanuje przyjemny zapach

Aby efektywnie posprzątać dom przed świętami, kluczem jest odpowiednie zaplanowanie działań. Święta to czas, kiedy zależy nam, by dom wyglądał nieskazitelnie, ale równocześnie nie chcemy spędzać na porządkach całych dni. Dlatego warto zacząć od zastanowienia się, które pomieszczenia wymagają najwięcej uwagi. PERFECT HOUSE® to doskonały wybór, by w szybki sposób uporać się z najważniejszymi zadaniami. Od kuchni po łazienkę, produkty te sprawdzą się w różnych warunkach i na wielu powierzchniach. Dzięki szerokiemu asortymentowi z łatwością dopasujesz odpowiedni kosmetyk do każdej powierzchni.

KUCHNIA GOTOWA NA ŚWIĘTA!

Zaczynając od kuchni, która zwykle jest centrum domowych przygotowań przed świętami, warto postawić na środki, które skutecznie usuwają tłuszcz i zanieczyszczenia. PERFECT HOUSE® KITCHEN 16,99 zł/500 ml jest idealnym rozwiązaniem, które pomoże szybko pozbyć się osadów z tłuszczu, plam z jedzenia i picia czy zaschniętych zabrudzeń na blatach czy piekarniku. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, który musiałbyś poświęcić na wielogodzinne czyszczenie powierzchni roboczych, a efekt będzie widoczny niemal od razu. Ważne jest, aby podczas sprzątania kuchni nie zapomnieć o szczegółach, jak okap, kuchenka czy zlewozmywak – to właśnie w tych miejscach najczęściej gromadzą się tłuste plamy i resztki jedzenia.

Zapach: czarnej porzeczki, lilii, róży i jaśminu, różowego grejpfruta i pomarańczy oraz piżma i sandałowca

LŚNIĄCA ŁAZIENKA

Czysta i świeża łazienka to zadanie dla PERFECT HOUSE® BATHROOM 16,99 zł/500 ml. Kosmetyk z pewnością pomoże w szybkim usunięciu kamienia, nalotów, zacieków, osadów z mydła czy rdzy, które mogą się gromadzić w trudniej dostępnych miejscach, jak w okolicach prysznica, wanny czy umywalki. Z łatwością poradzi sobie z wszelkimi zanieczyszczeniami, przywracając łazience świeży i błyszczący wygląd. Warto także pamiętać o lustrze i fugach – mało kto zwraca na nie uwagę na co dzień, a właśnie w czasie przedświątecznych porządków warto przywrócić im pierwotny blask. Płyn jest bezpieczny dla delikatnych powierzchni, nie rysuje ich, ani nie niszczy.

Zapach: kardamonu, czarnej herbaty i jaśminu, irysa oraz bergamotki

ŚWIĄTECZNY BLASK… DREWNIANYCH PODŁÓG

Czysta i pachnąca podłoga gwarantuje przyjemność przebywania w domu, sprawia, że miejsce staje się jeszcze bardziej przytulne i sprzyja świątecznemu relaksowi, dlatego PERFECT HOUSE® WOOD FLOOR 17,99 zł/500 ml to niezawodny sposób na przywrócenie blasku wszelkim drewnianym powierzchniom. Dzięki niemu łatwo usuniesz zanieczyszczenia, a podłogi pozostaną świeże na długo. Doskonała receptura preparatu, bazująca na unikalnej kompozycji składników pozwala nie tylko myć, lecz również skutecznie zabezpieczać drewno przed wchłanianiem wody, osadzaniem się kurzu i przebarwieniami. Podłogi drewniane są więc kompleksowo wypielęgnowane, bez smug oraz nieestetycznych zacieków. Płyn dodatkowo delikatnie nabłyszcza powierzchnie nadając im piękny wygląd.

Zapach: drzewa sandałowego, bobu tonka i wanilii oraz cytryny

IDEALNA CZYSTOŚĆ SZKŁA W MGNIENIU OKA

Aby szybko i skutecznie zadbać o czystość szyb, luster oraz innych szklanych powierzchni w Twoim domu postaw na PERFECT HOUSE® GLASS 13,99 zł/500 ml. Dzięki swojej formule, środek ten nie tylko usuwa smugi i zanieczyszczenia, ale również zapewnia długotrwały połysk, pozostawiając powierzchnię idealnie gładką i przejrzystą. Dedykowany szklanym powierzchniom, płyn może być stosowany do mycia luster, szyb okiennych i samochodowych, płytek ściennych i ceramicznych, kryształów oraz płyt ceramicznych i indukcyjnych. Skutecznie usuwa kurz i brud, jak również tłuszcz, zacieki i inne trudne zabrudzenia. Jego działanie nie ogranicza się wyłącznie do mycia – płyn zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń, tworzeniu zacieków i minimalizuje powstawanie pary wodnej. Idealnie sprawdzi się zatem w każdym pomieszczeniu, od salonu po łazienkę, gdzie lśniące lustra i okna tworzą wrażenie świeżości i przestronności.

Zapach: tropikalnego mango, pomarańczy i piżma

MEBLE? JAK NOWE!

Kiedy zbliżają się Święta, każdy detal w naszym domu nabiera szczególnego znaczenia. Wśród tych detali, meble odgrywają kluczową rolę – to one nadają charakter przestrzeni, w której spędzamy czas z bliskimi. Aby w pełni cieszyć się ich blaskiem, warto postawić na odpowiednią pielęgnację. PERFECT HOUSE® GLAM FURNITURE 24,99 zł/500 ml to doskonały wybór do dbania o meble w domu, szczególnie w okresie przedświątecznych porządków. Służy do usuwania tłustych plam, brudu oraz odświeżenia koloru. Ten specjalistyczny preparat nie tylko czyści, ale także nadaje meblom wyjątkowy połysk, przywracając im elegancki wygląd i chroniąc przed kurzem. Dzięki niemu meble stają się bardziej odporne na zabrudzenia, a także zyskują subtelny połysk, który nadaje wnętrzom luksusowy wygląd.

Zapach bursztynu, drzewa sandałowego, pikantnej pomarańczy i eukaliptusa oraz drzewa cedrowego.

HARMONIA ZAPACHÓW NA ŚWIĄTECZNE DNI

Czystość w domu to również piękny zapach. To właśnie on sprawia, że czujemy się naprawdę komfortowo. Niech wisienką na torcie świątecznych porządków będzie zatem PERFECT HOUSE® PERFUME PINK PEPPER & AMBER 22,99 zł/500 ml. To wyjątkowe perfumy do wnętrz, które nie tylko skutecznie usuwają nieprzyjemne zapachy, ale także wypełniają przestrzeń subtelną, elegancką wonią. Działają przez długi czas, zapewniając świeżość, która towarzyszy Ci przez cały dzień. Co ciekawe, produkt ten doskonale komponuje się z każdym stylem wnętrza – niezależnie od tego, czy w Twoim domu dominuje elegancka klasyka, czy nowoczesny minimalizm. Jedno użycie wystarczy, by wprowadzić do przestrzeni subtelną harmonię zapachową, idealną na świąteczne spotkania z bliskimi. PERFECT HOUSE® PERFUME PINK PEPPER & AMBER jest także bardzo lubiany w przestrzeniach biurowych, ponieważ jego profesjonalny aromat dodaje prestiżu i elegancji każdemu pomieszczeniu. Świetnie sprawdzi się też do samochodu w celu nadania mu luksusowego zapachu, zupełnie jak „prosto z salonu”.

Kompozycja perfum to prawdziwy twist następujących nut zapachowych:

kardamonu, różowego pieprzu i liści fiołka. Kardamon dodaje nuty pikantne i ciepłe, różowy pieprz dostarcza energicznej ostrości, a liście fiołka nadają delikatności

i subtelnego uroku.

szałwii, melona i ananasa. Szałwia wnosi do mieszanki świeżość i zieloną nutę, melon nadaje słodyczy i soczystości, a ananas owocowej eksplozji.

wanilii, kasztanu i drzewa cedrowego. Wanilia nadaje słodką głębię, kasztan dodaje lekko orzechowego charakteru a drzewo cedrowe korzennej wyrazistości.

i Autor: materiały prasowe PERFECT HOUSE