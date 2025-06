Ekologiczna rolniczka nauczyła mnie ratować pomidory przed ciemnobrunatnymi plamami na liściach. Te dwie rzeczy składają się na oprysk przeciwko suchej zgniliźnie liści. Naturalny oprysk na zdrowe pomidory

Krzaczki pomidorów w okresie wzrostu oraz owocowania narażone są na ataki chorób. Lato to szczególny okres, kiedy należy zachować wzmożoną czujność i dokładnie obserwować liście pomidorów. To właśnie na liściach najczęściej widać pierwsze objawy choroby. Pomidory często atakowane są przez suchą zgniliznę liści. To poważna choroba, która prowadzi do całkowitego obumarcia rośliny. Znajoma rolniczka pokazała mi szybki oprysk na pomidory, który uratuje je przed chorobą.

i Autor: Shutterstock