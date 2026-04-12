Francuscy ogrodnicy odkryli turbo oprysk na ćmę buszkpanową. W ten sposób zgładzisz całe pokolenie szkodników. Sposób na ćmę bukszpanową, który wiosną trzeba zapisać

Ćma bukszpanowa to inwazyjny szkodnik, który od 2012 roku niszczy bukszpany w Polsce, doprowadzając do ich obumarcia.

Francuscy ogrodnicy polecają oprysk z czarnego mydła i oleju roślinnego, który skutecznie zwalcza szkodnika.

Ekologiczną i efektywną metodą jest oprysk z bakterii Bacillus thuringiensis, który zabija larwy w 3 dni.

W sezonie wiosenno letnim słowa ćma bukszpanowa jest przez ogrodników odmieniana przez wszystkie przymiotniki. Szkodnik ten do Europy przywędrował z Azji i dopiero niedawno zaczął siać prawdziwe spustoszenie. Pierwsze osobniki ćmy bukszpanowej w Polsce odnotowano w 2012 roku. Od tego czasu szkodnik ten napsuł wiele krwi ogrodnikom i działkowiczom.

Ćma bukszpanowa to owad żerujący głównie w krzewach bukszpanu, ale można ją znaleźć także w trzmielinie czy ostrokrzewie. Jak w przypadku większości szkodników największe zagrożenie wywołują larwy, które składane są w koronach krzewów. Żywią się one młodymi liśćmi, pędami coraz korą. Jedno pokolenie potrafi ogołocić cały krzew doprowadzając do jego całkowitego obumarcia. Dorosłe osobniki ćmy bukszpanowej latają wokół roślin, ale powodują uszkodzeń. Cechą charakterystyczną, że roślina została zaatakowana przez ćmę bukszpanową są białe nitki przypominają pajęczynę, które pojawiają się wokół liści i pędów na roślinach.

Oprysk francuskich ogrodników na ćmę bukszpanową. Unicestwia całe pokolenie szkodników

Najskuteczniejszym sposobem zwalczania ćmy bukszpanowej są opryski. Bazują one na szkodliwych dla szkodników substancjach doprowadzających do ich śmierci. W Polsce wśród naturalnych sposobów na ćmę bukszpanową wymienia się ocet lub szare mydło. Okazuje się, że jest jeszcze jeden sposób, aby pozbyć się szkodników z krzewów. To czarne mydło. Jest to rodzaj mydła afrykańskiego wytwarzanego z oliwy i oliwek. Należy wymieszać około 6 łyżek czarnego mydła z 1 łyżką oleju roślinnego i 10 litrami wody. Tak przygotowany roztwór trzeba przelać do butelki z atomizerem w bezdeszczowy dzień spryskać obficie korony i wnętrza roślin. Po zabiegu warto odczekać dobę, a następnie spłukać wodą martwe osobniki. Czarne mydło działa kontaktowo na ćmę bukszpanową i doprowadza do jej śmierci. Dodatek oleju sprawia, że oprysk lepiej przylega do ciał szkodników.

Profesjonalny oprysk na ćmę bukszpanową. Zabija larwy w 3 dni

Oprysk na ćmę bukszpanową z wykorzystaniem bakterii Bacillus thuringiensis (w skrócie Bt) to jedna z najskuteczniejszych i jednocześnie najbardziej ekologicznych metod walki z tym inwazyjnym szkodnikiem. Bacillus thuringiensis to naturalnie występująca bakteria glebowa, która produkuje specyficzne białka (tzw. toksyny Bt). Kiedy gąsienice ćmy bukszpanowej zjedzą liście pokryte tymi białkami, toksyny aktywują się w ich układzie pokarmowym, paraliżując go i uniemożliwiając dalsze żerowanie. W efekcie gąsienice przestają jeść i giną w ciągu kilku dni. Co ważne, toksyny Bt są specyficzne dla larw motyli i są nieszkodliwe dla ludzi, zwierząt domowych, ptaków, pszczół i innych owadów pożytecznych, co czyni tę metodę bezpieczną dla środowiska.

Preparat należy stosować w bezdeszczowy dzień, najlepiej wieczorem lub wcześnie rano, aby uniknąć szybkiego rozkładu toksyn przez promienie UV. Ważne jest dokładne pokrycie wszystkich części rośliny, zwłaszcza spodnich stron liści, gdzie gąsienice często żerują.

