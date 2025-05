Gdzie na długi weekend w czerwcu? Zagraniczne wycieczki, które nie zrujnują potfela

Marzysz o długim weekendzie czerwcowym za granicą? Zbliżający się czerwcowy czas to idealna okazja, by wyrwać się z rutyny i naładować baterie podczas krótkiego, ale intensywnego wyjazdu. Oto propozycje, dopasowane do różnych gustów i budżetów przygotowane przez ekspertów internetowego biura podróży eSky.pl

- Osoby podróżujące w okresie Bożego Ciała nie tylko szukają znanych atrakcji kulturowych, bogatej oferty gastronomicznej i rozrywkowej w dużych metropoliach, ale też coraz częściej wybierają kierunki zapewniające możliwość wypoczynku nad wodą i pozwalające zaznać wakacyjnego klimatu nawet przez kilka dni – podkreśla Eugeniusz Triasun z internetowego biura podróży eSky.pl.

Czerwcowy weekend w Hiszpanii

Barcelona, czyli stolica Katalonii to klasyka gatunku. Architektura Gaudiego, tętniąca życiem La Rambla i relaks na miejskich plażach – to tylko niektóre z atrakcji. Za najtańszą ofertę z lotami i trzema noclegami ze śniadaniem w czasie Bożego Ciała trzeba będzie zapłacić od 1,7 tys. zł za osobę. Jeśli nie Barcelona to może Palma de Mallorca? Klimatyczna starówka, wąskie uliczki i dostęp do pięknych plaż sprawiają, że Majorka to idealny wybór na krótki wypad. City break na Majorce zorganizujemy już za 2,1 tys. zł od osoby, mając w cenie przelot, zakwaterowanie (trzy noce) i śniadanie. W czerwcu kusi także Sewilla. W stolicy Andaluzji poznamy historię regionu, zobaczymy klimatyczne dzielnice Santa Cruz i Triana, spragnieni wodnych atrakcji będą mogli skorzystać z miejskich kąpielisk oraz wyruszyć w rejs po rzece Gwadalkiwir. Cena city breaku w formule lot plus trzy noclegi ze śniadaniem zaczyna się od 1,7 tys. zł za osobę. Na koniec hiszpańskich propozycji — Walencja. Połączenie gotyckiej architektury, nowoczesnego miasta sztuki i nauki oraz relaksu na plaży Malvarrosa. Kilkudniowy wypoczynek w Walencji z lotami, hotelem i śniadaniem dostępny jest od 1,5 tys. zł od osoby.

Czerwcowy weekend we Włoszech

Planując czerwcowy długi weekend we Włoszech, warto wziąć pod uwagę Rzym. Koloseum, Forum Romanum, Fontanna di Trevi, Watykan – Wieczne Miasto nigdy się nie nudzi.– Rzym to klasyka europejskiego city breaku. Wieczne Miasto nie pozwala się nudzić: Koloseum, Forum Romanum, Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi czy Watykan to tylko niektóre miejsca, które koniecznie trzeba zobaczyć, będąc we włoskiej stolicy. Na gości czekają też niezliczone trattorie, a wieczorny spacer po słynnej dzielnicy Trastevere dostarczy wspomnień na całe życie – przekonuje Eugeniusz Triasun z eSky.pl. Oferty city breaku w opcji lot plus trzy noclegi ze śniadaniem znajdziemy tu już za 1,3 tys. zł od osoby.Jeśli nie Rzym, to może Palermo (Sycylia) lub Cagliari (Sardynia)? Można połączyć zwiedzanie z wypoczynkiem na plaży w tych śródziemnomorskich stolicach. Za krótki wypad do Palermo podczas Bożego Ciała zapłacimy od 1,3 tys. zł za osobę, podczas gdy w Cagliari będzie to już 1,9 tys. zł. Warto wziąć także pod uwagę Wenecję. Kanały, średniowieczne uliczki i zabytkowe place od lat przyciągają turystów z całego świata. Na Boże Ciało oferty city breaków do Wenecji – przelot, zakwaterowanie na trzy noce i śniadanie – zaczynają się od 1,4 tys. zł za osobę. Z kolei dla tych, którzy cenią krajobrazy i odrobinę spokoju, okolice Jeziora Como będą strzałem w dziesiątkę. Miasteczka u stóp Alp zachwycają zabudową, restauracjami nad wodą i możliwością aktywnego wypoczynku, w tym długimi spacerami czy rejsami łodzią. Wyjazd nad Jezioro Como w formule lot plus trzy noclegi i śniadanie będzie wiązał się z kosztem od 1,2 tys. zł.

Cypr. Słońce, historia i relaks

Limassol to połączenie kurortu i miasta z charakterem – historyczne centrum, nadmorski bulwar i plaże w zasięgu ręki. (od 1,6 tys. zł). Na podróż do Limassolu w pakiecie z lotami, hotelem i śniadaniem wydamy co najmniej 1,6 tys. zł.Na uwagę zasługuje też Pafos, domniemane miejsce narodzin Afrodyty. To jej skała, Petra tou Romiou, jest jedną z największych lokalnych atrakcji. Ten spokojny kierunek łączy urok starożytnych ruin z dostępem do pięknych plaż i komfortowych hoteli, a city break w Pafos zarezerwujemy od 1,7 tys. zł za loty i trzy noclegi ze śniadaniem dla jednej osoby.Położona niedaleko głównego cypryjskiego lotniska Larnaka to świetna baza na krótki wypad. Miasto oferuje długą promenadę z palmami, szeroką plażę miejską Finikoudes oraz liczne restauracje i kawiarnie. To jeden z najwygodniejszych kierunków na weekendowy wyjazd, bez konieczności długiego transferu. Taki wypoczynek jest w zasięgu podróżnych, którzy na city break z lotami, zakwaterowaniem (trzy noce) i śniadaniem mogą przeznaczyć od 1,5 tys. zł za osobę.

Malta. Barok i śródziemnomorskie kąpiele

Maltańska Valletta to najmniejsza stolica Unii Europejskiej, która doskonale sprawdza się jako cel krótkiego city breaku. W zaledwie kilka dni można tu zobaczyć barokowe pałace i fortyfikacje z widokiem na morze, a przy tym skorzystać z kąpieli w Morzu Śródziemnym. Loty w dwie strony oraz trzy noce pobytu w Valletcie ze śniadaniem będą kosztować podróżnych min. 1,9 tys. zł za osobę.

Mellieha to spokojniejsza alternatywa dla bardziej zurbanizowanych części Malty – idealnie się sprawdzi na odpoczynek w otoczeniu natury. To tutaj znajduje się jedna z najdłuższych i plaż na wyspie – Mellieha Bay – z łagodnym zejściem do wody, co z pewnością docenią rodziny z dziećmi. W okolicy nie brakuje punktów widokowych i lokalnych restauracji, łatwy dojazd do Valletty lub prom do wyspy Gozo stanowią jej dodatkowe atuty. Ceny wyjazdu do Melliehy zaczynają się od 1,6 tys. zł za przelot i trzy noce w hotelu, w tym także śniadanie.

Położona na północnym wschodzie Qawra to jedna z najpopularniejszych miejscowości turystycznych na Malcie. Podróżni chwalą ją za dobrą infrastrukturę hotelową, bezpośredni dostęp do nabrzeża i szeroką ofertę rozrywkową. City break w Qawrze w drugiej połowie czerwca to koszt co najmniej 1,2 tys. zł za osobę.

City break w Grecji i Francji

W greckich Atenach bogactwo zabytków i miejski styl życia idą w parze z możliwością wypoczynku nad wodą. Po zwiedzaniu Akropolu, spacerze wśród ruin Agory i zakupach w Place, warto rozważyć relaks na miejskich plażach w rejonie Glifady i Vouliagmeni, które są oddalone o ok. 30 minut jazdy od centrum. Taki city break z lotami, trzema nocami w hotelu i śniadaniem zarezerwujemy nawet za 1,2 tys. zł od osoby. Z kolei Nicea na Lazurowym Wybrzeżu oferuje wszystko, czego można oczekiwać od city breaku: spektakularne widoki na błękitną zatokę, liczne muzea i pyszną kuchnię. W czerwcu można cieszyć się urokami Riwiery Francuskiej bez tłumów, które zapełnią miasto między lipcem a sierpniem. Koszt kilkudniowego wypadu do Nicei – obejmującego przelot, trzy noclegi i śniadanie – zaczyna się od 2,4 tys. zł za osobę.

