Gigantyczna promocja. Takiej okazji jeszcze nie było - Thermomix® TM6 w rewelacyjnej cenie!

Przyjrzyj się dobrze, a to co zobaczysz zdradzi, czy jesteś lubiany. Masz jedną szansę. Test na osobowość

Wyjmuję z apteczki, wlewam do pralki i nastawiam pranie ręczników. Sprzątaczka powiedziała mi, że to najlepszy sposób prania białych ręczników. Są śnieżnobiałe i pachnące

Vorwerk Polska regularnie wychodzi do klientów z coraz to ciekawszymi ofertami promocyjnymi. Miłośnicy popularnego, wielofunkcyjnego urządzenia Thermomix® z niecierpliwością wypatrują rat 0%, co jakiś czas mogą też zakupić kuchennego pomocnika wyposażonego w atrakcyjne akcesoria jak nakładka krojąca czy osłona noża miksującego. Jednak nigdy wcześniej, odkąd urządzenie Thermomix® jest dostępne na polskim rynku, cena urządzenia nie była tak atrakcyjna.

Kwiecień 2024 przynosi w tej kwestii przełom! Wszystko za sprawą tzw. pandastycznej promocji, która trwać będzie do 30 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, a w ramach której można zamówić wyjątkowy Zestaw Panda!

Zobacz także: Przepiękne imię dla dziewczynki jest coraz popularniejsze w 2024. Jest staropolskie i oznacza "świętą". To osoba o wielkim szczęściu i niebywałej inteligencji

Jakie są zasady kwietniowej akcji promocyjnej?

Zamawiając dwa urządzenia Thermomix® TM6 - jeden w białej, drugi w czarnej obudowie (czyli w kolorach charakterystycznych dla uroczej pandy) zapłacisz łącznie 10 900 zł.

To jednak nie wszystko. Swój wyjątkowy, pandastyczny zestaw można wzbogacić o ostatnią nowość w ofercie, czyli Thermomix® Sensor. To inteligentne akcesorium, które łączy się za pomocą Bluetooth® z urządzeniem Thermomix®. Po umieszczeniu tego specjalnego czujnika w środku ciasta, pieczywa, mięsa czy ryby, akcesorium przesyła na bieżąco dane o procesie pieczenia i wyświetla stosowne powiadomienie na ekranie urządzenia TM6 informując, że potrawę trzeba wyjąć z piekarnika, kuchenki czy zdjąć z grilla, aby była gotowa „w punkt".

W ramach promocji, do swojego pandastycznego zestawu dwóch urządzeń Thermomix® możesz zamówić jeden Thermomix® Sensor, płacąc za całość 11 395 zł. Z kolei, jeśli w Thermomix® Sensor zamierzasz wyposażyć zarówno biały jak i czarny Thermomix® i zdecydujesz się na zestaw z dwoma sensorami, zapłacisz za niego 11 890 zł, a jeden Thermomix® Sensor wyniesie cię wówczas 495 zł, czyli 200 zł mniej niż w cenie regularnej.

i Autor: Materiały prasowe Thermomix®

i Autor: Materiały prasowe Thermomix®