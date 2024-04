Przepiękne imię dla dziewczynki jest coraz popularniejsze w 2024. Jest staropolskie i oznacza "świętą". To osoba o wielkim szczęściu i niebywałej inteligencji

Dodaję do niej masło i bułkę tartą. Rzodkiewka w takim wydaniu smakuje obłędnie

Przepiękne imię dla dziewczynki jest coraz popularniejsze w 2024

Rodzice, którzy w 2024 powitają na świecie nowego członka rodziny stoją przed nie lada wyzwaniem - muszą wybrać imię dla dziecka. W ostatnich latach zdecydowanie w rankingach zwyciężały imiona staropolskie, tradycyjne, takie jak : Zofia, Hanna, Jan czy Stanisław. Nic dziwnego - są piękne i eleganckie, a do tego wielu Polaków ma do nich sentyment, gdyż właśnie takie imiona nosiły nasze babcie i dziadkowie. Sprawdziłyśmy, które imię dla dziewczynki staje się coraz popularniejsze w 2024 roku. Tu mam niemałe zaskoczenie, gdyż wśród ulubionych imion żeńskich, które rodzice nadają w ostatnich miesiącach swoim nowo narodzonym córkom, ponownie znalazło się imię staropolskie o wyjątkowym znaczeniu - Iga. Jaka jest osoba o imieniu Iga?

Znaczenie imienia Iga. "Święta" o wielkim szczęściu i inteligencji

Iga to imię pochodzenia staropolskiego, które oznacza „święta” lub „błogosławiona”. Jest to jedno z najstarszych polskich imion, które wywodzi się od słowa „igrać”. Osoba o imieniu Iga to prawdziwa dusza towarzystwa. Jest sympatyczna, otwarta i chętnie pomaga innym. Pociąga emanującą radością życia oraz entuzjazmem. Iga doskonale wie, jak osiągnąć sukces i wytrwale na niego pracuje. Jest bardzo rozsądna oraz poukładana. Ponadto obrotna i przedsiębiorcza. Niewątpliwie wyróżnia się niebywałą inteligencją i zaradnością. Mówi się, że kobiety o imieniu Iga mają w życiu wiele szczęścia.

