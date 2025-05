Hipokrates nazwał ją królową wszystkich ziół. Dla wielu to chwast, dla innych superfood. Co zrobić z pokrzywy?

Raz w tygodniu spryskuję tym doniczki. Naturalny napar usuwa ziemiórki co do jednej. Kwiaty doniczkowe są bezpieczne. Domowy sposób na pozbycie się ziemiórek

Pokrzywy przez wieki używano do leczenia reumatyzmu, bólu zęba, niestrawności i poprawiania urody. Pokrzywa miała też właściwości magiczne. Słowianie używali jej do ochrony przed burzą, rusałkami i czarownicami, które kradły mleko. Jednak była też pokrzywa rośliną diabelską. Jak opisuje Krystyna Szcześniak w książce „Świat zamów światem roślin na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny”, w pokrzywę zamieniali się grzesznicy. Ziele wyrastało także w miejscu śmierci przeklętych. Ludzie, parząc się pokrzywą — klęli, a co za tym idzie – grzeszyli. Magiczne właściwości pokrzywy polegały także na ratowaniu zdrowia. Najczęściej stosowano ją w formie nalewek, naparów i wywarów. Leczono nimi ból zęba, niestrawność, a nawet ukąszenia żmij. Także dziś pokrzywa ma wiele zastosowań medycznych. Herbaty i wyciągi są stosowane m.in. na obniżenia poziomu cholesterolu, chlorku sodu i mocznika oraz redukcji stanów zapalnych i łagodzenia bólu. Ziele jest pomocne w leczeniu infekcji dróg moczowych, a także do pozbycia się nadmiaru wody w organizmie. Pokrzywa jest wykorzystana także w przemyśle kosmetycznym. Jednak, jak każde zioło, trzeba ją stosować z umiarem. Choć przez wielu nazywana jest chwastem, to ma też swoje zastosowanie w kuchni.

Dla wielu to chwast, dla innych superfood. Co zrobić z pokrzywy?

Pokrzywa to prawdziwa bomba odżywcza, zawierająca m.in. witaminy A, C, K, żelazo, wapń, magnez i potas. Jej delikatny, lekko ziemisty smak, przypominający szpinak, sprawia, że doskonale sprawdza się w wielu potrawach. Można ją wykorzystać w zupach, sałatkach, koktajlach, a nawet jako farsz do pierogów. Rośnie niemal wszędzie, a jej zbiór jest prosty (pamiętaj o rękawicach!). Żeby pozbyć się parzących włosków, pokrzywę trzeba sparzyć wrzątkiem lub ugotować. Młode liście są najdelikatniejsze i najlepiej nadają się do spożycia na surowo (np. w sałatkach). Starsze liście warto gotować nieco dłużej. Najprostszym przepisem na wykorzystanie pokrzywy w kuchni jest kremowa zupa.

Zupa krem z pokrzywy. Przepis

Do przygotowania kremowej zupy z pokrzywy potrzebujesz: 2 garście młodych liści pokrzywy, 1 cebulę, 2 ząbki czosnku, 1 ziemniaka, 1 litr bulionu warzywnego, 250 g śmietany 30% oraz oliwę do smażenia, a także sól i pieprz do smaku. Do podania: jaja na twardo.

Przygotowanie: Cebulę i czosnek posiekaj i podsmaż na oliwie. Dodaj pokrojony ziemniak i zalej bulionem. Gotuj do miękkości ziemniaka. Dodaj sparzoną pokrzywę i gotuj jeszcze kilka minut. Wlej śmietanę i zmiksuj zupę na gładki krem. Doprawi solą i pieprzem. Podawaj z jajkiem ugotowanym na twardo.

